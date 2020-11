Las sanciones por no usar la mascarilla se retoman en Santo Domingo

La falta de uso de mascarillas en la población es uno de los problemas que se intenta controlar en Santo Domingo de los Tsáchilas, en el occidente del Ecuador.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal informó que este inconveniente está incidiendo negativamente en las cifras de contagios de covid-19.



Por esa razón, desde este martes 17 de noviembre del 2020 se iniciaron operativos para sancionar a las personas que no usen esa protección.



En abril de 2020, el Concejo Municipal aprobó la vigencia de una ordenanza para que los habitantes usen obligatoriamente la mascarilla para contrarrestar las infecciones por el virus.



"Hubo conciencia en la gente sobre la necesidad de protegerse, pero ahora ha dejado de ser usada por muchos", dijo el alcalde de Santo Domingo, Wilson Erazo.



Debido a ello, el COE exhortó a los agentes de control ciudadano para que no tengan tolerancia contra quienes se rehúsan a cubrir su boca y nariz con cualquier tipo de mascarilla.



La normativa municipal establece una multa por primera vez del 10% del salario básico unificado (USD 40), en la segunda ocasión USD 80 y en la tercera USD 120.



Hasta julio de 2020 se emitieron 400 sanciones por no usar el cubrebocas en el cantón Santo Domingo. Además, otros 15 000 ciudadanos fueron sensibilizados para que la coloquen de forma correcta.



El secretario del COE, Hugo Parra, indicó que es muy común observar a una parte de los miembros de grupos familiares caminando sin esta protección. “Es preocupante ver cómo los padres si la llevan puesta, pero los niños no y eso ya es un grave descuido que debe sancionarse”.



Según las autoridades, no usar la mascarilla y las fiestas clandestinas son los mayores inconvenientes que se tienen en este momento.



Eso también se evidencia en la cantidad de infectados. Por ejemplo, en los tres hospitales los enfermos de covid -19 ocupan en la actualidad el 46% de camas de las unidades de cuidados intermedios, mientras que en cuidados intensivos hay un 50% de ocupación.