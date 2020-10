300% más sanciones por no usar mascarilla en Quito durante el feriado

LEA TAMBIÉN

El feriado que se inició el jueves 8 de octubre deja como saldo la apertura de 69 actos de inicio por no usar mascarilla en todo el Distrito Metropolitano de Quito. Esto significa un incremento de alrededor del 300% en comparación con el fin de semana anterior, informó la Agencia Metropolitana de Control (AMC) este domingo 11 de octubre del 2020.

En cuanto a libadores, la AMC abrió 22 actos de inicio hasta este sábado 10 de octubre del 2020, teniendo como puntos conflictivos el mirador de Guápulo y el sector de La Mariscal. En este sitio se llamó la atención a muchas personas que no usaban mascarilla y se encontraban libando, dijo Estefanía Grunauer, supervisora de la AMC.



También se abrieron tres actos de inicio a negocios de la ciudad en los cuales no se respetaban las medidas de bioseguridad. Y se clausuraron otros tres establecimientos por hacer mal uso de la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas, LUAE. Grunauer explicó que personas se encontraban libando en los sitios, pese a que no cuentan con permisos para ese fin.



Durante todo el fin de semana se realizaron cerca de 200 operativos con el objetivo de prevenir el irrespeto a la normativa, dijo la supervisora de la Agencia Metropolitana de Control.

“En el balance general, pudimos constatar que la mayoría de locales han adoptado las medidas de bioseguridad, pero sí nos preocupa el relajamiento de la ciudadanía en torno al uso de la mascarilla. Deben saber que esto es de vida o muerte y los contagios no paran en la ciudad. Por ello multiplicamos esfuerzos para seguir controlando este tema”.