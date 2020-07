8 163 personas han sido sancionadas en Quito por no utilizar mascarilla

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El uso de la mascarilla ha sido una medida fundamental para evitar la propagación del covid-19 y debe ser cumplida de forma obligatoria a escala nacional. A partir del 6 de abril del 2020, las entidades de control de Quito son las encargadas de verificar que la población acate esta norma, tanto en espacios públicos, privados así como en el interior de los vehículos.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de esta normativa, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, emitió una resolución para sancionar a quienes no cumplan la disposición. La norma, que rige desde el 7 de abril, contempla una multa correspondiente a la cuarta parte un salario básico (USD 100). En caso de que existan reincidencias, ésta se duplica.



De acuerdo con datos de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), desde que entró en vigencia la norma, se han registrado 8 163 personas sancionadas por no utilizar la mascarilla. El número de infractores es calculado de forma global, por esta razón no se tienen datos diferenciados de cuántas personas han sido sancionadas en el espacio público o en su vehículo.



Una de las zonas más problemáticas y donde mayor irrespeto al uso de la mascarilla ha existido es en Calderón, en el norte. En el sector se han registrado 1 834 sanciones. Asimismo, en las Administraciones Zonales de Quitumbe y La Delicia se han superado los 1 000 sancionados, la primera tiene 1 053 y la segunda 1 045.



Ante la conflictividad de estos sitios, se ha aumentado la cantidad de recursos humanos con el objetivo de controlar la situación, así lo informó la supervisora general de la AMC, Estefanía Grunauer, en una entrevista radial efectuada este miércoles 15 de julio de 2020. Hizo énfasis en la responsabilidad ciudadana y el uso del barbijo para evitar que los contagios de covid-19 aumenten.



En el caso de las otras Administraciones, la Eugenio Espejo ha tenido 993 sancionados por no usar el tapabocas; Eloy Alfaro, 744; Los Chillos, 481; Manuela Sáenz, 982; Tumbaco, 990; y La Mariscal 33.



Otro de los actos que Grunauer considera que han sido críticos es la presencia de libadores en los espacios públicos, puesto que al reunirse para estas actividades se retiran las mascarillas y se forman focos de contagio. Por esta razón se han elevado 156 multas correspondientes al 50% de un salario básico (USD 200). Además de ello, las fiestas también son un fenómeno recurrente, pues alrededor de 16 centros de diversión nocturna han sido clausurados durante el semáforo amarillo.



La Agencia ha intentado socializar las medidas de bioseguridad en la población y ha realizado 5 211 operativos de control, en algunos ha contado con el apoyo de otras dependencias como la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Secretaría de Seguridad, Agentes Metropolitanos de Control, Intendencia de Pichincha, AMT y Bomberos.



Hasta este 15 de julio del 2020 se reportaron 10 035 contagios de covid-19 en la capital.