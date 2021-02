Sancionados por mal uso de mascarilla, libadores y fiestas clandestinas tras operativos durante el fin de semana

Mal uso de la mascarilla, aglomeraciones y libadores en la vía son algunos de los problemas que se encontraron durante el fin de semana de feriado de Carnaval.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) indicó que desde el viernes 12 hasta el domingo 14 de febrero del 2021, se realizaron 171 operativos de control.



Las acciones se llevaron a cabo dentro de las nueve zonas del Distrito Metropolitano de Quito. En estos intervinieron funcionarios de la Dirección de Inspección y de la Dirección de Instrucción de la AMC.



Producto de los operativos de control se generó un total de 124 actos de inicio de procesos sancionatorios dentro de las competencias de la AMC



El viernes 12 febrero, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) también fue parte de los operativos junto a la AMC. Como producto de este recorrido se retiró a ocho vehículos por encontrarse parqueados en lugares no permitidos en diferentes puntos de la capital y se sancionó a siete personas por no utilizar mascarilla dentro del vehículo.



En este sentido, se recordó que la multa por no portar mascarilla en el espacio público y dentro de los vehículos privados es de USD 100.



El sábado 13 la entidad llevó a cabo otro operativo de prevención en Amaguaña. De acuerdo con información de la AMC se controló las aglomeraciones, el buen uso de la mascarilla y espacio público. Como resultado se retiró a 10 libadores de un sector de la parroquia.



Por otro lado, el domingo 14 se realizó un operativo preventivo y disuasivo en el parque de La Carolina, en el norte de Quito, con el fin de evitar aglomeraciones y garantizar el correcto manejo de las medidas de bioseguridad.



Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad, informó que el domingo 14 de febrero se desalojó una cancha de vóley en el barrio Ecuador del Futuro, parroquia Turubamba donde estaban reunidas aproximadamente 80 personas, incluidos niños, que no usaban mascarillas ni mantenían la distancia.



La Agencia Metropolitana de Control informó que la multa a los infractores será del 25% de un salario básico (USD 100) y el doble si es reincidente. El objetivo de estas intervenciones es prevenir los contagios.



Como parte de los operativos se controlaron aglomeraciones, eventos y fiestas no autorizadas. La AMC indicó que se conoció de una fiesta clandestina en el sector de la Merced, zona Los Chillos, sin embargo, no se pudo generar procesos sancionatorios ya que las personas huyeron del lugar al ver la presencia de agentes y Policía Nacional.



Asimismo, en el sector de Zámbiza, zona Eugenio Espejo, se intervino un evento musical de rock que no contaba con los permisos y medidas de bioseguridad.



Otro local fue clausurado en Quitumbe. En el sector se verificó que un establecimiento de servicio de Internet presentaba aglomeración de personas en su interior quienes consumían bebidas alcohólicas.

La Intendencia de Pichincha también realizó diferentes operativos. Según el reporte de la entidad durante el viernes, sábado y domingo, se realizaron un total de 110 operativos en los cuales se clausuró 11 establecimientos y se suspendieron 41 reuniones por no cumplir con las medidas y permisos correspondientes.