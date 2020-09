Las sanciones disminuyeron en Quito la semana del 14 de septiembre

LEA TAMBIÉN

No hubo un disparo en el número de sancionados, ni reinó el caos. Al contrario, la primera semana, luego de haber finalizado el estado de excepción, en Quito se registró una disminución en algunas infracciones.

Las tres entidades que realizan ese monitoreo -Agencia Metropolitana de Control (AMC), Intendencia y ECU 911- coinciden en que, a pesar de que aún hay faltas, la gente está respetando la mayoría de las disposiciones, como por ejemplo, el uso de mascarillas.



Estefanía Grunauer, supervisora de la AMC, aseguró que el último fin de semana (del viernes 18 al domingo 20 de septiembre) se emitieron 153 actos de inicio por incumplimientos a la normativa, como mal uso del espacio público, irrespeto a las medidas de bioseguridad, entre otras. Esa cifra evidencia una disminución del 77% en comparación con lo ocurrido del 11 al 13 de septiembre, mientras el estado de excepción estaba vigente. Las multas por no usar mascarilla bajaron de 33 a nueve, en ese lapso.



Lo mismo ocurre al comparar las sanciones a personas que consumen licor en el espacio público. El último fin de semana (19 y 20 de septiembre) se sancionó a 14 personas, es decir, un 51% menos que la semana anterior a esa.



Grunauer dijo que la reducción se evidenció en las siete parroquias priorizadas, sobre todo en Belisario Quevedo, y en los nueve sectores donde se ha reforzado el control. Aseguró que los operativos continúan con la misma intensidad.



Uno de los problemas que persiste es la práctica de deportes grupales en parques pese a que están prohibidos.

Transeúntes y vendedores caminaban por el bulevar de la Amazonas, en el norte, ayer, 21 de septiembre del 2020. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO



Las cifras de la Intendencia de Pichincha también muestran la misma tendencia, sobre todo en el número de reuniones suspendidas y en decomiso de licor sin registro sanitario; se pasó de incautarse 156 litros a 17.



Daniela Valarezo, intendenta de Pichincha, indica que pese a que sin estado de excepción no pueden aplicar el uso progresivo de la fuerza para evitar reuniones, los controles continúan. Como dentro de sus competencias está evitar la alteración del orden público, intervienen en locales privados, restaurantes, casas comunales, canchas, y demás.



Si allí se detecta que no se respeta la distancia, o no se usa mascarilla, por ejemplo, se sanciona tomando en cuenta la normativa municipal.



Valarezo advierte que esa disminución en las cifras no significa que sea más seguro salir a la calle. Y reconoce el grave problema que representan las aglomeraciones.



Con ella coincide Juan Zapata, director del ECU 911. Admite que ha habido una disminución en algunas de las ‘incivilidades’, y otras se han mantenido. Incluso las alertas por accidentes de tránsito bajaron en un 13%, pasando de 1 046 a 907.



A escala nacional, se han registrado 57 746 aglomeraciones, y Quito es el cantón donde ha ocurrido la mayoría con 13 013, lo que representa el 23%.

La última semana hubo 218, y la que la antecede, 187.



En cuanto a la movilidad, se ha registrado un aumento en la cantidad de autos en las calles, con la excepción del domingo, cuando a pesar de que fue el primer día sin restricción, hubo poco movimiento.



Juan Manuel Aguirre, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, dijo que antes del estado de excepción circulaban unos 170 000 vehículos y espera que suban a 225 000.



Quito empezó esta semana con un fuerte movimiento tanto en las vías como en el espacio público. Ayer, 21 de septiembre, en la av. Carlos Villacís , en Quitumbe, hubo aglomeración y ventas de frutas y verduras en la vía.



En las calles Bolívar, Sucre, Chile y García Moreno se identificaron tumultos, mientras en la Rocafuerte e Imbabura decenas de vendedores ofertaban su mercadería. El tráfico fue fuerte en el Centro Histórico, principalmente en calles como la Guayaquil y Venezuela. En promedio, cada vehículo se demoraba 10 minutos en recorrer esos puntos.