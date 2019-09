Sánchez: ‘Usar el multipartidismo para bloquear es dañar la democracia’

LEA TAMBIÉN

El presidente en funciones del Gobierno español, Pedro Sánchez, lamentó este miércoles 25 de septiembre de 2019 la actitud que han tenido los partidos de la oposición en España impidiendo su investidura y señaló que "usar el multipartidismo para bloquear es dañar la democracia".

El socialista Sánchez hace esta reflexión en una entrevista en el Washington Post en la que subraya también sus diferencias con el presidente estadounidense, Donald Trump, y critica su proteccionismo y su posición ante la lucha contra el cambio climático.



Un día después de que se haya convocado oficialmente la repetición electoral en España, Sánchez critica a sus oponentes por no haber reconocido el mandato de los anteriores comicios -en los que ganó el PSOE aunque lejos de la mayoría para gobernar- y apunta que la cita con las urnas del próximo 10 de noviembre es "una gran oportunidad para superar este bloqueo".



Por otro lado, Sánchez critica en varios momentos de la entrevista las políticas de Donald Trump y lamenta que haya un presidente estadounidense que no cree en el cambio climático ni aprecia la "urgencia" del momento actual en esta lucha.



También lamenta que, en este momento de tensión en el Golfo, Trump haya "puesto en cuestión" el acuerdo nuclear con Irán, que en su momento fue "muy positivo para la paz y la seguridad en el mundo".



"Es una pena", apuntó Sánchez, quien ayer mismo se reunió con el presidente iraní, Hasan Rohaní, para pedirle que no abandone ese acuerdo.



También rechaza Sánchez "la retótica proteccionista" de Trump en cuanto al comercio, sobre todo por la decisión de la Administración estadounidense de clasificar a sus socios europeos como "amenazas para la seguridad nacional" con el objetivo de aumentar los aranceles en algunas de sus exportaciones.



Confía en cualquier caso en que la relación transatlántica se pueda salvar porque es algo que supera a las administraciones.



Considera además que el papel que tiene que asumir Europa es el de crear más equilibrio en la política global, una necesidad que en su opinión "ha intensificado" el actual Gobierno estadounidense.



En esta semana en la que ha participado en la Asamblea General de la ONU y la Cumbre del Clima, Pedro Sánchez subrayó que es importante mostrar a la gente la forma progresista de afrontar retos como el cambio climático.



Y también contrapone su política a la de Trump en materia de inmigración y defiende la entrada segura de refugiados en Europa.

"España acepta la diversidad como un activo. Somos un país inclusivo", subraya.