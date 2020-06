Sanados del coronavirus, bolivianos donan plasma para salvar vidas

LEA TAMBIÉN

Marco Saavedra y su hija contrajeron la covid-19, se sanaron y ahora están donando su plasma para el tratamiento de otros enfermos en Bolivia, mientras en las redes sociales hay clamorosos pedidos por más donantes voluntarios.

Administrador de empresas de 53 años, Saavedra está semiacostado sobre un sillón reclinado y conectado a un equipo tecnológico que extrae sangre con una aguja de un brazo, la procesa para separar el plasma y la devuelve a sus venas por el otro, sin dejar efectos en su salud.



“Estoy donando plasma porque soy sobreviviente del covid y porque Dios me dio una oportunidad más de vida y pienso que de igual manera puedo ayudar a mi prójimo, dando una oportunidad de vida para que puedan salir de esta enfermedad”, dice.



Es la segunda vez que acude a donar al Hemocentro Banco de Sangre de La Paz. Lo hizo hace tres semanas, a poco de sanar, y ahora está junto a su hija de 30 años, quien también contrajo coronavirus y ya se recuperó.



“Uno siente el pinchazo, más nada, un poco de incomodidad por la postura, pero después nada, no hay dolor en la transmisión de sangre, no hay otra sensación ni malestar”, explica Saavedra.

El plasma es un fluido que se obtiene al dejar la sangre desprovista de células como los glóbulos rojos y los glóbulos blancos.



Vanessa Tellería, directora del Banco de Sangre, explica que por protocolo médico sólo le pueden sacar hasta 800 mililitros de plasma, en un proceso que dura de una hora y media a dos horas, “y que puede utilizarse para ayudar a dos o a tres personas enfermas con el covid-19”.



Este tratamiento “está dando muy buenos resultados”, dice.



Stephanie Sivila, responsable médica de Servicio de Transfusión del Hospital del Norte de la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, señala que “administrada en el momento oportuno se evidencia un efecto terapéutico beneficioso para el paciente grave”.



Pero la cantidad de donantes es aún baja.



El Banco de Sangre indica que de unos 2 200 recuperados en toda Bolivia, los donantes apenas han sido entre 80 y 90. El coronavirus ha infectado hasta la fecha a 16 175 personas en el país y ha causado más de 500 decesos.

Venta prohibida



El Banco de Sangre de La Paz recibe donaciones de plasma y lo distribuye a los hospitales, donde hay enfermos para tratamientos gratuitos.



Sin embargo, en las redes sociales como Facebook, Twitter y Whatsapp circulan pedidos para conseguir la ayuda de gente que se sanó.



El mensaje “necesito plasma con urgencia” es recurrente.



Incluso existen denuncias sobre personas recuperadas que venden su plasma, lo que llevó esta semana al Ministerio de Salud a recordar que por ley “queda terminantemente prohibida la remuneración o comercialización de sangre humana y sus componentes”.

Tellería señala que su Banco de Sangre desarrolla campañas “para concientizar” por la donación voluntaria.



“Tenemos diferentes estrategias, trabajamos con medios de comunicación, trabajamos en las redes sociales trabajamos de persona a persona, haciendo promoción en las calles”, apunta.



Premios e incentivos



Además de los esfuerzos estatales, entidades privadas, incluidos clubes de fútbol, desarrollan campañas para “premiar” a quienes entregan su plasma de manera gratuita para los enfermos de covid-19.



El club Blooming, de la primera división del fútbol boliviano, llamó a sus aficionados a donar plasma a cambio de lo que tendrán sus aportes a la institución al día o podrán “ adquirir una acción completamente gratuita”.



“Un año gratuito de televisión por cable más telefonía”, prometen las Cooperativas de Teléfonos de La Paz, una empresa privada de telecomunicaciones, según su gerente general, Fernando Dips.



En la ciudad central de Cochabamba restaurantes, heladerías y gimnasios decidieron dar atención gratis a quienes, una vez recuperados, donen su plasma.



Todas estas campañas han subido en intensidad luego de que el Ministerio de Salud proyectará que para fines de julio Bolivia podría registrar hasta 100.000 contagiados con coronavirus y de 4 000 a 7 000 muertos.