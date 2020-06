San Vicente en Manabí reactivó sus actividades con el semáforo amarillo

LEA TAMBIÉN

Este 29 de junio del 2020, San Vicente se unió al grupo de los 17 cantones manabitas que ya están en semáforo amarillo por la pandemia provocada por el covid-19.

La jornada se inició con controles en las vías para verificar que se cumpla la circulación de acuerdo con el número de placa. Además, los transportistas se reunieron para coordinar la reapertura de los buses intracantonales e interprovinciales.



Este cantón manabita no tiene una terminal terrestre, pero sí hay paradas al ingreso y salida de la ciudad para movilizar a las personas. Según el Municipio, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal aprobó el proyecto para construir una terminal terrestre provisional, que ayudará a reorganizar el recorrido de las unidades de transporte.



Esta semana se tiene previsto que cambien de fase los cantones Santa Ana, que lo hará este 1 de julio; y Rocafuerte tiene planificado hacerlo el 3 de julio. 24 de Mayo y El Carmen aún lo han decidido.



El COE de Santa Ana tomó la decisión el pasado 19 de junio. Durante este lunes se iba a realizar la fumigación y desinfección de calles y lugares públicos, como la terminal terrestre, el cual se reactivará esta semana.



En Rocafuerte, la resolución se adoptó este 29 de junio tras una reunión del COE cantonal, en la que estuvieron los delegados de las siete mesas técnicas para debatir la situación epidemiológica. En ese cantón se registran 130 casos entre abril y lo que va de junio.



En 24 de Mayo, el epidemiólogo Léster Loor, del Distrito de Salud 13D04, informó que las condiciones no se prestan para cambiar a un segundo escenario. Tienen más de 500 personas en los cercos epidemiológicos.



24 de Mayo es el cantón con menos casos de covid-19. En el reporte del Ministerio de Salud, de este 29 de junio se registraron 50 pacientes contagiados y 21 fallecidos.



El alcalde Duval Valeriano señaló que el COE se reunirá el 6 de julio y analizará el cambio de fase. También señaló que el comercio se encuentra operativo en un 50% y que desde esta semana también se habilitará el Municipio con el 50% del personal.



El Carmen aún no ha tomado una decisión sobre el cambio de rojo a amarillo; esta semana habrá una nueva sesión del COE cantonal. El Carmen es el cuarto cantón con más contagiados (287). Antes están Portoviejo con 1 230, Manta con 619 y Jipijapa con 276.