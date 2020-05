Las 14 personas que abandonaron aislamiento ya cumplen cuarentena; hoteleros se pronuncian

LEA TAMBIÉN

Las 14 personas que salieron del aislamiento obligatorio tras retornar al país en un vuelo humanitario, ya se encuentran cumpliendo la cuarentena. Así lo informó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, la noche de este jueves 7 de mayo del 2020, a través de Twitter.

Romo escribió: “14 de las 14 personas se encuentran ya cumpliendo su aislamiento preventivo en hoteles de la ciudad de Guayaquil. Las medidas sanitarias tienen una razón de ser y vamos a cumplirlas y hacerlas cumplir”.

14 de las 14 personas se encuentran ya cumpliendo su aislamiento preventivo en hoteles de la ciudad de Guayaquil.



El miércoles 6 de mayo de 2020, la Fiscalía informó que una jueza de Guayas dictaminó prisión preventiva para dos personas por el supuesto delito de incumplimiento de decisión legítima. Entre ellas está una pediatra que avaló con un certificado el traslado a sus casas de las 14 personas.



Sobre este hecho, la Federación Hotelera del Ecuador se pronunció a través de un comunicado difundido este jueves 7 de mayo. Ahí califica como “injusta la detención preventiva que ha sufrido el gerente de un reconocido hotel de la ciudad de Guayaquil, derivada de una decisión de la Fiscalía al responsabilizar a dicho administrador por permitir la salida anticipada de 14 huéspedes que se encontraban en aislamiento preventivo…”.



“Se debe tener claro que los hoteles no tenemos el personal, ni somos guardias o autoridad para controlar que los huéspedes no salgan de las habitaciones o que escapen del aislamiento; y, más aún, en el caso de que se presentara un caso de contagio, no contamos con la infraestructura, equipamiento, ni instalaciones para atender enfermos; ni nuestros trabajadores, los conocimientos de medicina o enfermería que se requiere”, reza una parte del comunicado.



“Es un error responsabilizar a los gerentes y/o administradores de los establecimientos de alojamiento por imponderables que se puedan presentar en el estado de emergencia sanitaria; y, un absurdo total que la Fiscalía disponga medida cautelar de prisión preventiva”.



La Federación Hotelera exhorta a las autoridades a que intercedan “a favor de esta causa y dar una solución efectiva a esta situación”.



Al pie del documento constan los nombres de 14 dirigentes hoteleros nacionales y provinciales.