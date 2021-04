Samborondón y Durán aplicarán restricción vehicular por placas en feriado de Semana Santa y medidas distintas a las de Guayaquil

El cantón Samborondón acogerá las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional y aplicará la restricción vehicular por placas durante el feriado de Semana Santa, tomando en cuenta que la vía a Samborondón (E-40) es parte del eje vial estatal.

El jueves 1 de abril de 2021, a partir del mediodía, solo podrán circular vehículos con placa finalizada en número par. El viernes 2 de abril, podrán circular vehículos con placa impar, durante todo el día. El sábado 3 de abril se faculta a circular todo el día a carros con placa par y el domingo 4 de abril, a los de placa impar.



En la zona de los cantones vecinos a Guayaquil, el COE de Durán resolvió aplicar restricción vehicular particular desde las 22:00 a las 5:00 hasta el próximo 10 de abril. Y también aplicará las restricciones vehiculares previstas para el eje vial estatal por número final de placa, entre el jueves 1 y el domingo 4 de abril.



Juan José Yúnez, alcalde de Samborondón, anunció este miércoles 31 de marzo una serie de medidas tendientes a extremar controles y evitar que aumenten los contagios y muertes a causa del covid-19. "En los hospitales y clínicas privadas que hay en Samborondón ya no hay camas de cuidados intensivos. Y en nuestro centro de atención temprana tenemos un 50 por ciento de incremento de los casos atendidos y un incremento también de traslados de las ambulancias de los bomberos a los diferentes centros de salud", explicó.

Yúnez dijo en rueda de prensa que no se prohibirá la movilidad vehicular de sus habitantes después de las 19:00, ni se cerrarán comercios a las 16:00, como lo ha hecho su vecino, Guayaquil. "Se va a controlar los aforos, que la gente no se relaje, que en las casas no haya aglomeraciones ni fiestas privadas o clandestinas para lo cual un equipo liderado por el Municipio hará los controles", agregó.



El alcalde Yúnez se refirió al proceso de vacunación liderado por el Gobierno Nacional y pidió al ministro de Salud que les envíen vacunas contra el covid-19 para el personal de primera línea del cantón. “No puede ser que se vacune en todos lados menos aquí en Samborondón, necesitamos para cumplir la fase uno cerca de 15 000 vacunas”, cuestionó.



Tal como los sugirió el COE Nacional la venta de licor en cualquier tipo de comercio estará prohibida a partir de las 18:00, del 1 al 10 de abril. Samborondón también prohibió la apertura de bares, discotecas y centros de diversión nocturna y prohibió eventos masivos.

En el cantón Durán el horario de operación comercial será hasta las 22:00 hasta el 10 de abril, incluidos los locales de expendio de bebidas alcohólicas y de moderación, que podrán operar de lunes a sábado. Los días domingos del mes de abril estará prohibida la venta de licor.



El Municipio explicó este miércoles en un comunicado que se mantiene la libre movilidad para las actividades de la cadena logística (carga y encomiendas). El transporte intra e interprovincial se sujetará a la restricción por último dígito de placa con lo que se debe coordinar con las terminales terrestres.



En tanto, que el cantón Daule tiene previsto emitir sus propias resoluciones hasta la noche de este mismo miércoles 31 de marzo.