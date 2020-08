Samborondón norma control de reuniones sociales; Guayaquil y Durán discuten sus ordenanzas

LEA TAMBIÉN

El Concejo Cantonal de Samborondón aprobó por unanimidad la ordenanza de control de reuniones sociales en domicilios de la localidad en una sesión realizada la mañana de este jueves 6 de agosto del 2020.

Los vecinos cantones de Durán y Guayaquil prevén aprobar en segunda debate, esta misma tarde, sendas ordenanzas. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, anunció el pasado lunes 3 de agosto de 2020 que la norma sancionará con un salario básico a los propietarios de las casas de la ciudad en las que se organicen cualquier tipo de reunión social. Además, llamó a los cantones vecinos a aplicar medidas similares para mitigar los contagios de covid-19.

La ordenanza de Samborondón prohíbe las reuniones sociales, familiares, ejecutivas o de cualquier índole que agrupen a más de 25 personas en un domicilio. También prohíbe reuniones pasadas las 22:30, aunque fueran con menos de las personas permitidas y prevé también sanciones para aquellas que no aseguren el distanciamiento social de dos metros entre personas y que incumplan con las medidas sanitarias.



El incumplimiento de la ordenanza será sancionado con una multa de un salario básico unificado, es decir, USD 400. En caso de reincidencias, la sanción será del doble, con el objetivo de “promover la seguridad y la salud”, informó el Cabildo en un comunicado.



Las prohibiciones también se extienden a reuniones realizadas en las áreas sociales, casas clubes, áreas comunes o similares de dominio privado. La sanción será aplicada por los Comisarios Municipales de Samborondón, que trabajan de forma coordinada con la Policía Nacional y Policía Municipal. Las denuncias deben realizarse al ECU 911.



En la región del gran Guayaquil solo el cantón Daule se abstendrá de prohibir o normar el control de las reuniones de hasta 25 personas autorizadas desde el mes de julio por el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) nacional para cantones en semáforo amarillo y verde.



El alcalde Wilson Cañizares señaló que en su jurisdicción se seguirán permitiendo reuniones sociales, familiares o ejecutivas en domicilios que cumplan con el aforo y los lineamientos aprobados por el COE Nacional.



“En Daule estamos ya más de dos meses en verde, 12 semanas desde que pasamos a amarillo, no vemos aumento en la tasa de mortalidad, el hospital de Daule está sin pacientes de covid, en las clínicas móviles hacemos pruebas y la mayoría de gente sale con inmunidad o sale negativa, no hay razón para retroceder en la decisión”, dijo Cañizares.