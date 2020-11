Salvoconductos del Gobierno vencen este 15 de noviembre del 2020 en Quito

Los salvoconductos que emitió el Gobierno Nacional y que permiten a un vehículo circular por Quito sin restricción vencen el domingo 15 de noviembre de 2020. A partir de ese día, entrarán en vigencia los permisos que ha venido entregando el Municipio capitalino.

Desde el 24 de septiembre pasado, el gobierno local es el encargado de emitir estos documentos que habilitan al conductor de un auto a recorrer las calles de la ciudad sin tomar en cuenta las medidas del Hoy Circula, es decir, sin importar el último número de su placa.



Estaba previsto que los documentos entregados por el Gobierno durante el estado de excepción tengan vigencia solo hasta el 31 de octubre, pero como varios usuarios no lograron obtener la renovación del permiso, se tomó la decisión de aplazar 15 días más la vigencia de los anteriores documentos.



Hasta el momento, según la Secretaría de Movilidad se han emitido 274 969 salvoconductos. De ellos, 120 606 fueron entregados a personas jurídicas, 100 177 a personas naturales, 49 059 para citas médicas, y 5 127 para transportar personas al aeropuerto.



Los controles se mantendrán con normalidad a partir del 15 de noviembre, con la diferencia de que el documento que emitió por el Gobierno Central perderá validez en el Distrito Metropolitano.



Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito y encargado de manejar todos los temas relacionados con la movilidad, informó al respecto que el COE Nacional ha convocado a una reunión el lunes 16 de noviembre para hacer una petición. Indicó que a su tiempo darán a conocer cualquier disposición.



A continuación le recordamos un A,B,C con información básica que debe conocer para evitar ser multado.



¿En qué casos puedo obtener un salvoconducto?



La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se puede solicitar un salvoconducto en los siguientes casos:



1.- Transporte de materia prima, insumos y servicios de la cadena de producción alimentaria y personal que labora en la empresa.



2.- Distribución y comercialización de insumos, materias primas, empaques y servicios para la cadena de producción de medicamentos e insumos médicos y personal que labora en la empresa.



3.- Transportación de todo tipo de alimentos y bebidas; bebidas de moderación y animales.



4.- Traslado de productos y materia prima para procesamiento, empacado, traslado a puertos y aeropuertos incluyendo personal que labora en la empresa.



5.- Distribución de medicamentos.



6.- Distribución y comercialización de insumos, materias primas, empaques y servicios para empresas productoras de insumos de limpieza e higiene, servicio de limpieza, sanitización de ambientes, fumigación y personal de la empresa.



7.- Transporte de repuestos y productos para el mantenimiento, servicio técnico de emergencia, grúas para asistencia vehicular y personal de la empresa.



8.- Vehículos de personas que por salud deban trasladarse a una cita médica, exámenes, rehabilitación, diálisis, los requeridos por una orden de laboratorio.



9.- Transporte de personas y de pasajeros desde y hacia el Aeropuerto.



10.- Vehículos para el traslado de personas con discapacidad, con enfermedades catastróficas y raras, crónicas y adultos mayores, en casos de atención médica, terapias, traslado al lugar de trabajo o cualquier otra actividad que deba realizar.



11.-Vehículos de personas que trabajan en la cadena de producción de madera, metalmecánica y siderurgia, automotriz, textil, confección y construcción.



12.- Vehículos que brinden asistencia técnica a domicilio para instalación y mantenimiento o reparación de equipos y electrodomésticos.



13.- Vehículos que realizan logística y catering para sistema hotelero y sus trabajadores.



¿Cómo puedo obtener el documento?



Debe acceder a la plataforma en la página web del municipio: www.quito.gob.ec . En la sección principal de anuncios aparece la opción de salvoconductos. Para tramitarlo es necesario crear un usuario y una contraseña. Una vez cumplido ese paso, en la página de servicios ciudadanos se accede a la opción Salvoconductos.



Después hay que elegir Actividades Económicas. Se ingresa el número del RUC y establecimiento en el sistema. Luego es un requisito llenar el formulario para después aceptar una autorización y declaración. Como siguiente paso, un enlace para la Revisión y Aprobación del salvoconducto llegará al correo electrónico. Al ingresar al enlace se desplegará una ventana para ingresar los datos del vehículo. Finalmente habrá una opción para imprimir el documento. La versión digital del permiso será remitida al correo electrónico.



¿Cuánto tiempo toma sacar un salvocoducto, por ejemplo, para una cita médica?



Obtener un salvoconducto para acudir a una cita médica, toma aproximadamente cinco minutos.



¿Quiénes no necesitan salvoconducto?



Las restricciones de movilidad en Quito tienen algunas excepciones. Por ejemplo, no aplican para las personas de la tercera edad.



Las personas de más de 65 años pueden manejar cualquier día sin importar el último dígito de la placa. Además, están exentos del salvoconducto las autoridades gubernamentales, los servidores de la salud pública y privada, los funcionarios de seguridad, el personal de vigilancia y seguridad pública, los funcionarios públicos y personal privado que realizan actividades técnico-operativas de sectores estratégicos, y los servidores de la Función Judicial, Corte Constitucional, Contraloría General del Estado.



Asimismo, los servicios de courier y delivery, personal del ministerio de Inclusión Económica y Social, ayuda humanitaria y ministerio de Educación. Tampoco necesitan salvoconducto el transporte público, transporte comercial ni las personas con discapacidad.



¿Qué pasa si irrespeto la restricción?



De acuerdo con la Resolución 060, la multa por contravenir el Hoy Circula es el 50% de un Salario Básico Unificado; es decir USD 200. A la multa se suma el retiro y retención del vehículo.



Pasados los cinco días que dura la retención del auto, puede liberar el vehículo presentando los siguientes requisitos: demostrar la propiedad del vehículo, cédula de identidad, matrícula o contrato de compra y venta y cancelar el valor del servicio particular de la grúa y de la multa.