Ecuador, sin jornada laboral presencial hasta el 31 de marzo por el covid-19

La jornada laboral presencial en los sectores público y privado estará suspendida hasta el martes 31 de marzo del 2020 en Ecuador, para evitar la propagación del covid-19. Así lo dispuso el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) el sábado 21 de marzo.

El vicepresidente Otto Sonnenholzner confirmó la noche del 21. "Hemos decidido prorrogar la suspensión laboral presencial". Inicialmente, el trabajo presencial en el sector público y privado fue suspendido entre el 17 y el 24 de marzo, a través del Decreto Ejecutivo No. 1017.



La medida está contemplada dentro del estado de excepción, vigente en Ecuador desde el 16 de marzo del 2020, para afrontar la emergencia sanitaria frente a la pandemia mundial del coronavirus.





- Cuarentena en Ecuador



El artículo 4 del Decreto 1017 precisa que, desde el 17 de marzo del 2020, la limitación del derecho a la libertad de tránsito en Ecuador "se realizará únicamente con la finalidad específica de mantener una cuarentena comunitaria obligatoria... para prevenir la generación de nuevos contagios en el desarrollo de actividades habituales.



La cuarentena durará, inicialmente, hasta el 5 de abril del 2020, ha precisado la ministra de Gobierno, María Paula Romo.





- Compras en mercados, farmacias y supermercados



El 21 de marzo del 2020, el COE resolvió pedir a los alcaldes que asuman mayor control sobre los mercados. "Están facultados a tomar mayores restricciones sobre ese lugar", dijo María Paula Romo, quien citó como buen ejemplo lo dispuesto en Ambato, donde se aplican disposiciones por cédula para entrar.



"En algunos mercados de las ciudades vemos actividades casi normales. Personas que están saliendo con sus familias, dos personas que están saliendo con sus niños y que están yendo al mercado. Esto es algo que no nos puede pasar. No podemos flexibilizarnos, no podemos tener una sensación de falsa seguridad", recordó Romo.



En supermercados y farmacias ya se aplican medidas de seguridad. Por ejemplo, cadenas farmacéuticas atienden a través de ventanillas. Supermercados piden el uso de mascarillas a los usuarios y proporcionan gel antibacterial al ingresar a las tiendas y desinfectan de forma permanente coches, cajas y otros espacios de uso común; asimismo, los clientes guardan distancia de un metro.



En Quito, el Municipio presentó el sábado 21 la siguiente propuesta al COE Nacional:



"Disponer a la comunidad del DMQ que designe a una sola persona por familia que se encuentre en una edad entre 18 a 55 años para la adquisición de raciones alimenticias y de medicamentos en tiendas, mercados y supermercados, y que estas sean en forma calendarizada de acuerdo al último dígito del documento de cédula de identidad, así: lunes 1-2, martes 3-4, miércoles 5-6, jueves 7-8, viernes 9-0 (sábado dígitos pares, domingo dígitos impares), controlando la cantidad de expendio de productos a adquirir por familia, con la finalidad de evitar acaparamientos y evitando así el desabastecimiento, esto en estricto cumplimiento al aforo de hasta máximo 30 personas o menos, dependiendo de las características de infraestructura del mercado o supermercado. El control estará a cargo de los organismos pertinentes del nivel central y de la AMC".





- Toque de queda



Desde el sábado 21 de marzo del 2020 está prohibida la circulación total en calles, plazas, espacios públicos y vías del país entre las 19:00 y las 05:00, con excepción de las provincias de Guayas, Santa Elena y Galápagos, que se inicia a las 16:00 y termina a las 05:00.



El incumplimiento del toque de queda se sanciona con cárcel de uno a tres años.



¿Hasta cuándo?

"Hasta próximo aviso. La disposición, el pedido general para todos, es quedarnos en casa", dijo la ministra Romo.





- Restricción de vuelos y de circulación

Desde la medianoche del martes 17 de marzo están suspendidos por 14 días los vuelos nacionales, el transporte interprovincial y la circulación de automóviles particulares, a excepción de los que cumplen los servicios de las empresas y establecimientos autorizados a seguir funcionando. Asimismo, el arribo de vuelos internacionales comerciales a Ecuador está suspendido hasta el 5 de abril del 2020.



Para las personas que van a comprar alimentos y medicamentos se restringió la circulación así: lunes, miércoles, viernes y domingos no circulan los autos con placas terminadas en par y en cero; y los martes, jueves y sábado no circularán los vehículos que terminen en placa impar.



En Quito la restricción de circulación es total. No hay buses para servicio público (excepto para personal de salud, seguridad, emergencias con salvoconducto), solo taxis para abastecerse de productos de primera necesidad y medicinas y motos repartidoras de alimentos y medicinas.





- Salvoconductos para circular en la calle

Habrá sanciones por mal uso de salvoconducto o por falsear información para obtenerlos, informo la ministra Romo. El documento está restringido para ciudadanos que deben salir a trabajar por la emergencia: personal de salud, seguridad, servicios de riesgos, alimentación, farmacias, medios de comunicación...



El salvoconducto se obtiene digitalmente en el portal del Ministerio de Gobierno. Allí se realiza un registro en línea, con información personal. El documento tiene un código QR, que permite verificar información.



Desde la medianoche del lunes 23 de marzo del 2020, el salvoconducto con código QR será el único autorizado para la circulación en Ecuador.



"La regla es quedarse en casa, la regla es estar aislados. Excepcionalmente podemos salir. Se han emitido ya cerca de 900 000 salvoconductos digitales. Esa es una cantidad muy grande y vamos a empezar a hacer un control. Debemos tomar conciencia de que los salvoconductos son excepcionales"m señaló Romo.





- Restaurantes y cadenas de comida preparada



Los restaurantes no pueden funcionar, excepto para entrega a domicilio. ¿Cómo se hace la entrega a domicilio? "Según el número de placa del que está entregando". Yo no puedo pretender de que tengo un salvoconducto y todos los días circulo. Estoy restringido por mi número de placa", precisó la Ministra de Gobierno.



No habrá entregas a domicilio durante el toque de queda y tienen que someterse a las restricciones del salvoconducto. Además, se deben cumplir protocolos especiales de seguridad, de sanidad, para la preparación de alimentos, para evitar que se conviertan en un factor de propagación.





- Periodistas y medios de comunicación

Los periodistas pueden usar el salvoconducto en sus vehículos particulares, pero este documento no los exime de regirse a la restricción por placas.



Periodistas pueden circular con el salvoconducto en horas de toque de queda. "Por ejemplo, el noticiero empieza a las 19:00, pero el toque de queda empieza a las 16:00 en Guayaquil; pueden circular en ese horario".





- Salvoconducto sin restricción de placas



Los únicos que pueden utilizar un automóvil particular en cualquier momento del día independientemente de la placa son los trabajadores de la salud, los que trabajan en un hospital: el médico, el personal que se encarga de la comida, de la limpieza, del ingreso de los pacientes, todos ellos pueden utilizar el automóvil particular.



También pueden circular sin restricción de placas, con salvoconducto, los vehículos de carga que transportan alimentos.



"El resto tenemos que ajustarnos a las restricciones de circulación del pico y placa", Romo.



Hemos decidido prorrogar la suspensión laboral presencial hasta el 31 de marzo. Además, ampliamos el toque de queda para las provincias de Santa Elena y Galápagos de 16h00 a 05h00, desde este 21 de marzo.



Aquí les dejo las resoluciones del COE Nacional de hoy ⤵ pic.twitter.com/7DbOwVfPUB — Otto Sonnenholzner (@ottosonnenh) March 22, 2020



- Resolución del COE para los GADs



En la resolución del 21 de marzo, el COE hace un llamado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados para que adopten mecanismos para mejorar los protocolos de manejo de desechos, reducción de frecuencias del servicio de transporte urbano, priorizando el uso exclusivo para servidores de salud, seguridad y riesgos.



Se previene además a los Gobiernos Autónomos Descentralizados a tomar medidas, dentro de sus competencias, para garantizar los servicios de agua potable, recolección de basura y alimentos en los mercados, acorde a las normas de seguridad sanitaria.