Ocupantes por vehículo, extranjeros, requisitos...; ¿en qué casos aún están vigentes los salvoconductos en Quito?

El único organismo estatal autorizado para emitir un salvoconducto vehicular de circulación es el Ministerio de Gobierno, como medida de prevención frente a la pandemia del covid-19 que hasta este martes 11 de agosto del 2020 ya deja 95 563 contagiados en Ecuador. El documento permite el tránsito de vehículos en las vías de Quito por fuera del calendario de restricción por placas y del toque de queda.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional aplica en Quito, y en los cantones de Ecuador que se encuentran con semáforo amarillo, un esquema de prohibición de circulación de automotores con base en el último dígito de la placa: los lunes, miércoles y viernes solo se movilizan los vehículos con placas impares (1, 3, 5, 7 y 9) y los martes, jueves y sábado solo lo hacen los vehículos con placas pares y cero (2, 4, 6, 8 y 0).



Asimismo, el COE dispuso que durante las dos primeras semanas de agosto del 2020 se apliquen en Quito y en los cantones de 18 provincias dos horarios de toque de queda (prohibición de movilidad) en la semana: uno entre lunes y viernes de 21:00 a 05:00 y otro entre viernes y domingo de 19:00 a 05:00. El salvoconducto permite transitar pese a esas restricciones.







¿Quién puede obtener un salvoconducto y cómo?

El salvoconducto lo pueden sacar ecuatorianos o extranjeros que deben desplazarse por temas de trabajo o viaje.



- Salvoconducto para extranjeros



Hay una autorización conocida como ‘Anexo 5’ que sirve únicamente para que un viajero pueda movilizarse hacia un aeropuerto. El extranjero debe descargar y llenar el formulario en la página web del Ministerio de Gobierno. Adicionalmente, debe presentar su pasaporte.



- Salvoconducto para ecuatorianos



Este documento sirve para que los ecuatorianos puedan movilizarse a cualquier hora incluso en el toque de queda. ¿Cómo se hace el trámite?



El ciudadano o empresa solicitante, ingresará a la página del Ministerio de Gobierno para acceder al trámite deberá realizar los siguientes pasos:



1. Seleccionar acceso a la imagen de salvoconducto



2. Seleccionar la opción “emisión de salvoconducto QR”



3. Leer la información correspondiente al trámite



4. Seleccionar “ir al trámite en línea”



5. Completar la información del formulario





¿En qué casos se necesita un salvoconducto?



1. Para acudir a una cita médica.



2. Para acudir a cuidar a personas de la tercera edad, pacientes con enfermedades catastróficas o con discapacidades.



3. Para prestan servicios en la cadena de la producción de alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas de moderación y abastecimiento; y su cadena conexa.



3. Para laborar en empresas o negocios de la cadena de producción de medicamentos e insumos médicos.



4. Para trabajadores de empresas o negocios de la cadena de producción de insumos de limpieza e higiene y su cadena conexa.



5. Para laborar en empresas o negocios de fumigación, desinfección y sanitización de ambientes.



6. Para laborar en el sector turístico y su cadena conexa.



7. Para laborar en empresas o negocios de la cadena de exportación e importación.



8. Parta laborar en la cadena conexa de producción agrícola, pecuaria (ganadera, porcina, avícola, etc.), pesquera y acuícola.



9. Para trabajar en la cadena de producción de madera.



10. Para laborar en la cadena conexa al sector de la producción

industrial.



11. Para trabajar en el sector de la construcción debidamente autorizado por el COE Nacional y su cadena conexa.



12. Para trabajar en el sector comercial.



13. Para cumplir actividades en iniciativas o proyectos privados técnicos especializados de apoyo a la emergencia sanitaria.



Es importante saber que si el salvoconducto es para movilizarse

de la casa al trabajo, la persona necesita la carta de autorización del empleador que se encuentra en la web del Ministerio de Gobierno.





¿Cuántos pasajeros pueden ir en el vehículo?



Dentro de un vehículo particular pueden ir máximo dos personas (en casos excepcionales, cuatro). La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) explicó que el salvoconducto debe ser usado únicamente para el fin por el que se lo obtuvo. Por ejemplo, si alguien lo tramitó para entregar medicamentos, no puede utilizarlo para ir de compras o para realizar otras actividades.



Según la AMT, el protocolo establece que si un miembro del sector de la salud conduce el vehículo no necesita salvoconducto, solo deberá presentar la cédula, licencia y credencial. No obstante, si el doctor está en su vehículo y no se dirige a su trabajo, así presente su credencial recibirán la multa.



La persona que transporta a un doctor, debe tener un salvoconducto y un sustento que demuestre que acaba de dejar a la persona en la casa de salud, por ejemplo, la hoja del turno. Debe tener a la mano esos documentos, caso contrario, recibirá la multa. Recuerde que en el salvoconducto indica las calles por las cuales debe transitar para ir al trabajo. Si se sale de esa ruta, será sancionado.



La AMT informó que los agentes recaban la información respectiva, y si la persona considera que es injusta se puede apelar.





¿Qué pasa si se hace un mal uso del salvoconducto?



El Protocolo para la emisión de este documento contempla dos sanciones: una multa de USD 100 y la retención de vehículo. La falsificación de salvoconducto constituye, además, un delito. El artículo 328 del Código Integral Penal dice que “la persona que falsifique, destruya o adultere modificando los efectos o sentido de los documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales, establecidos por la Ley para la debida constancia de actos de relevancia jurídica, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”