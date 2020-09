Fiscal responde a defensa de Mancuso en EE.UU. que traslado a Colombia es asunto migratorio

LEA TAMBIÉN

Los abogados del Gobierno de Estados Unidos respondieron este martes 1 de septiembre del 2020 a una petición hecha por la defensa del exlíder paramilitar Salvatore Mancuso para intentar frenar su traslado a Colombia, afirmando que este es un proceso migratorio y que no es necesaria una orden de extradición.

Mancuso -que está en la lista de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos- fue uno de los máximos líderes del grupo desmovilizado Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).



El exlíder paramilitar cumplió una condena poro narcotráfico en Estados Unidos y estaba en una cárcel migratoria a la espera de ser deportado a Italia, cuando el Gobierno estadounidense cambió de opinión y anunció su traslado a Colombia, que pide su extradición.



Su defensa pidió el lunes 31 de agosto una audiencia inmediata y una “suspensión de cualquier acción migratoria” y este martes 1 de septiembre pidió “medidas cautelares” para frenar el proceso.



Mancuso, de 56 años, fue extraditado desde Colombia a Estados Unidos en 2008 y se declaró culpable de narcotráfico. Antes de eso fue sentenciado en 2012 en Colombia a 24 años de cárcel por la matanza de 19 personas en 1998.



Parte del argumento presentado por la defensa es que cuando Mancuso se preparaba para ser trasladado a Italia, se le entregó una notificación sin ninguna explicación y sin una orden de extradición afirmando que su traslado al país europeo en estos momentos es “perjudicial para Estados Unidos”.



Además, señalaron que no se explicó por qué la expulsión a Italia sería perjudicial para Estados Unidos.



El fiscal que representa al Distrito de Columbia, en Washington, donde está radicada la demanda, Michael R. Sherwin, señaló que Mancuso será trasladado a Colombia como parte de un proceso migratorio, por lo que no es necesaria una petición de extradición.





‘Aterrado’ de volver a Colombia





Tras cumplir su condena, Mancuso no tenía deudas penales en Estados Unidos y esperaba ser trasladado a Italia, ya que tiene doble nacionalidad. Ahora expresó a sus abogados que está “aterrado” de volver a Colombia.



Mancuso está solicitado por Bogotá y organizaciones defensoras de los derechos humanos exigen su regreso al país para esclarecer los múltiples y atroces delitos de los paramilitares.



Los abogados de Mancuso también pidieron una orden que obligue al Departamento de Seguridad Interior (DHS) a cumplir con su deber de trasladar a Mancuso a Italia sin demora o que sea liberado y que él organice su propio viaje.



Su defensa también pidió resarcirlo con los costos de los abogados y con cualquier otra compensación que el tribunal estime apropiada.



Antes de ser extraditado a Estados Unidos, Mancuso colaboró con los jueces, por lo que organizaciones de derechos humanos y víctimas exigen su regreso a Colombia para esclarecer los crímenes de los paramilitares.

Un tema clave de su testimonio son los vínculos de grupos paramilitares con políticos y empresarios.



La defensa de Mancuso dice que su cliente siempre ha sostenido que hay “actores poderosos” en Colombia que utilizarían de una forma “impropia” la maquinaria del gobierno y del sistema judicial en un esfuerzo desesperado para silenciarlo.



“La continua cooperación del señor Mancuso representa un enorme reforzamiento de los deseos de tomar represalias contra él”, indicó la defensa.



Tras cumplir su condena penal, sus abogados estaban enfrascados en un litigio migratorio para conseguir que fuera deportado a Italia.



En una audiencia el 24 de agosto, los abogados del Gobierno estadounidense habían fijado el 4 de septiembre como fecha límite para su deportación a Italia, antes de cambiar de opinión durante el fin de semana.