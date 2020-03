El Salvador reporta cuatro casos de covid-19 y suma nueve contagios

LEA TAMBIÉN

El Salvador registra nueve casos confirmados de covid-19, con cuatro nuevos positivos en personas que viajaron a Estados Unidos, Canadá y Guatemala, informaron el 24 de marzo del 2020 autoridades de Salud del país centroamericano.

El viceministro de Operaciones en Salud, Francisco Alabí, explicó durante una rueda de prensa que estos cuatro nuevos casos de coronavirus corresponden a "personas provenientes de Estados Unidos (2), Canadá (1) y Guatemala (1)".



El funcionario, quien no brindó los nombres, edades ni el sexo de las personas, indicó que "las cuatro personas están estables y se encuentran asintomáticas".



Con estos cuatros nuevos positivos, El Salvador registra oficialmente nueve casos positivos de covid-19 y ningún fallecido Hasta el momento, las autoridades no han brindado los nombres, edades ni el sexo de estas personas.



Para evitar que el virus se propague, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, decretó la noche del sábado 21 de marzo una cuarentena domiciliar obligatoria, lo que se suma al estado de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado fin de semana.



El decreto de cuarentena domiciliar establece una serie de excepciones que permiten a un miembro de cada familia salir de casa para comprar alimentos y medicamentos, así como a ciertas personas de sectores laborales indispensables.



Las personas que no acaten esta medida serán "retenidas" por las autoridades, que hasta este martes reportan a 500 personas "retenidas".



América vivió el martes 24 de marzo una carrera contrarreloj para intentar frenar el avance del covid-19 y la mayoría de los países empiezan a confinar a sus poblaciones, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se desmarcó de los expertos sanitarios al pedir que se relajen las restricciones a partir del próximo 12 de abril para que la economía no entre en recesión.



Un total de 38 757 nuevos casos globales de covid-19 se registraron en el mundo en las últimas 24 horas, por lo que el total de afectados se eleva hoy ya a 372 757, mientras que los fallecidos son 16 231 (1 579 más que en la jornada anterior), según la Organización Mundial de la Salud (OMS).