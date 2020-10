Salvador Quishpe dice que analizará renuncia a candidatura si Pachakutik pide ubicar a Jaime Vargas

LEA TAMBIÉN

El exprefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, reaccionó ante la posibilidad de que su liderato en la lista nacional para la Asamblea, por el movimiento Pachakutik, sea cedido a Jaime Vargas, presidente de la Conaie.

“Esto no está en mis manos, esto está en manos de mis compañeros de Zamora Chinchipe y del Consejo Político de Pachakutik. Si es que ellos resuelven en que yo debo hacerme a un ladito para dar paso al compañero Jaime Vargas, yo seré muy respetuoso de ello”, respondió la mañana de este viernes 2 de octubre del 2020, durante una entrevista con Jimmy Jairala.



Consultado sobre si renunciaría a su postulación para que pueda pasar el puesto a Vargas, Quishpe dijo que ese es un análisis que corresponderá a la dirigencia del movimiento indígena. No obstante, reconoció que le llama “un poquito la atención” que esta propuesta se presente faltando pocos días para la culminación de las inscripciones.



“En todo caso yo he dicho que esto no está en mis manos, no estoy aquí por una decisión personal, estoy aquí simplemente cumpliendo un mandato, nacido en Zamora Chinchipe (…) y estoy en estos recorridos”.



Esta reacción surge luego de que se conociera que la Conaie y Pachakutik apelaran a la unidad “en términos reales” del movimiento indígena, de cara a las elecciones generales del 2021.



Como un primer paso para ello, se planteó que Vargas ocupe el primer casillero de las precandidaturas para la lista nacional de asambleístas en la lista 18. Y que Quishpe pase del primero al tercer casillero.



Ese fue el acuerdo al que llegaron las dos organizaciones, según reza un documento con las resoluciones alcanzadas en el consejo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, con fecha del 28 de septiembre del 2020.

Quishpe afirmó que espera que la decisión de participar en los comicios sea “una intención propia del compañero Jaime”. “Si eso es así, seguiremos en este camino”. Sin embargo, advirtió que conoce que existen otros intereses “detrás de la cortina” tratando de hacer cambios de última hora dentro de Pachakutik.