Salvador Quishpe presenta su precandidatura a la Presidencia y descarta alianzas 'con la derecha'

Salvador Quishpe, exprefecto de Zamora Chinchipe, presentó este jueves, 4 de junio del 2020, su precandidatura a la Presidencia de la República por el movimiento Pachakutik.

El anuncio lo hizo en una rueda de prensa virtual, aunque aclaró que si su postulación no es aceptada en las primarias de la organización política, respaldará al perfil que sea seleccionado.



Quishpe, sin embargo, enfatizó que el movimiento indígena no hará alianzas con los partidos políticos de derecha para las elecciones en las que se elegirán asambleístas y parlamentarios andinos, además de Presidente.



"Tampoco va con los partidos políticos que han gobernado en estos últimos tiempos, y han entregado más de 4 millones de hectáreas de nuestros territorios de los ecuatorianos en manos de empresas multinacionales", acotó.



El prefecto de Azuay, Yaku Pérez, es otro de los líderes del movimiento indígena que no descarta una precandidatura presidencial para los comicios del 7 de febrero del 2021.