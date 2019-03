Salvadoreños denuncian intento en Congreso de privatizar el servicio de agua

LEA TAMBIÉN

Un millar de universitarios, sindicalistas y miembros de organizaciones sociales marcharon este miércoles 20 de marzo del 2019 en San Salvador para denunciar el intento en el Congreso de aprobar una ley que abriría espacio para la privatización del servicio de agua.

Al grito de consignas como “el agua no se vende, el agua se defiende” y “el agua es un derecho, no una mercancía”, los autollamados “defensores del agua” se concentraron en las afueras de la estatal Universidad de El Salvador (UES) , en el sector norte de la capital, desde donde marcharon hasta la sede del Congreso en pleno corazón de la ciudad.



“Estamos denunciando ese intento mezquino de partidos de la derecha en la oposición de querer aprobar una ley de agua en cuyo contenido se quiere plasmar que la administración y regulación del servicio esté en manos de un ente en donde habrá participación de sectores privados y eso no lo vamos a permitir”, dijo el rector de la UES, Roger Arias.



El proyecto de ley que se discute en el Congreso contempla la creación de un ente regulador del agua que podría abrir la puerta a la participación del sector privado.



En una comisión que estudia el proyecto, el principal partido de oposición, la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) , junto a otros dos partidos minoritarios de derecha, se mostraron a favor de que en la conformación del ente regulador se incluya al sector privado agrícola e industrial.



Los promotores de la iniciativa indican que se incrementarían las inversiones y por lo tanto se extendería el acceso de la población al agua potable, pero sus detractores temen que esto encarezca significativamente el servicio.



“Está clara la intención de ARENA de que la empresa privada meta manos en la administración del agua en este país. Si llegamos a permitir que eso suceda, en este país un vaso de agua costará más que una botella de vino”, advirtió Óscar Bolaños, secretario general del sindicato de la empresa nacional de aguas.



En tanto, el presidente del Congreso, el diputado de ARENA Norman Quijano, suspendió la sesión plenaria de este miércoles como medida preventiva ante eventuales desórdenes derivados de la marcha de protesta.



La policía bloqueó las calles de acceso al Congreso con alambradas de púas para evitar que los manifestantes se acercaran al palacio legislativo.