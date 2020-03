El Salvador pide no abarrotar supermercados tras un caso de covid-19

LEA TAMBIÉN

Autoridades del Gobierno de El Salvador, país que tiene un caso confirmado de covid-19, pidieron este jueves 19 de marzo del 2020 a sus ciudadanos que no entren en pánico y que no abarroten supermercados y mercados para evitar "un caos".

El presidente Nayib Bukele anunció el miércoles 18 de marzo el primer caso confirmado de coronavirus en un una persona, del municipio de Metapán (noroeste), que salió del país rumbo a Italia y que no registró su ingreso, por lo que el Gobierno supone que entró a El Salvador por un punto ciego.



"Pedimos a la población que no entre en pánico, que no abarrote los lugares de compras (supermercados y mercados), y que no violen la medida decretada de menos de 50 personas en un solo lugar", dijo en una conferencia de prensa la comisionada presidencial, Carolina Recinos.



La funcionaria recordó que "todas" las fronteras "siguen abiertas para la entrada de mercadería" y señaló que "no prevemos que vaya a haber desabastecimiento de alimentos, agua y otros".



"Si lo hacemos de manera responsable vamos a evitar un caos en los lugares de compra y vamos a evitar desorden y entrar en pánico", subrayó Recinos.

Los salvadoreños han abarrotado supermercados, farmacias y lugares de suministros médicos, para comprar mascarillas y alcohol en gel, este día, luego de la confirmación del primer caso de covid-19.

Mientras los supermercados lucen llenos de personas, en los mercados municipales se observa poca afluencia de personas.



Algunos comerciantes de Mercado de Mayoreo La Tiendona, en San Salvador, señalaron que el precio de algunas verduras han aumentado y ha disminuido "notoriamente" la cantidad de compradores en estos días.



En este país centroamericano se han habilitado actualmente 42 "centros de contención", en los que se encuentran más de 1.950 personas en cuarentena.



La Asamblea Legislativa de El Salvador decretó el fin de semana emergencia nacional y estado de excepción como medidas para contener el virus a solicitud Bukele, quien prohibido las reuniones que superen las 50 personas.



Además, se ordenó que los empleados público y privados mayores de 60 años de edad y las mujeres embarazadas permanezcan aislados en sus casas.

Cierre de maquilas y call center



La noche del miércoles 18, el mandatario salvadoreño ordenó el cierre de maquilas y de call center para evitar la propagación del covid-19. Sin embargo, un portavoz del Ministerio de Trabajo dijo este jueves a Efe que solo un 50 % de estos lugares "han acatado la orden".



Técnicos del Ministerio de Trabajo se hicieron presentes a maquilas y call center para verificar que la medida sea cumplida y evitar que estas empresas sean multadas.



Bukele señaló que "las maquilas que no acaten la disposición de cerrar funciones y enviar con remuneración a sus trabajadores, por 15 días, serán multadas y cerradas con cordón sanitario indefinidamente".



No hacer caso a rumores



El presidente pidió a los ciudadanos que no hagan caso a los rumores e informaciones falsas que circulan en redes sociales y sitios web no oficiales.



"Por favor, no se informen por cadenas de WhatsApp ni rumores mal intencionados. Informarse por las vías oficiales", señaló el mandatario en su cuenta de Twitter.



Agregó que, por ahora, El Salvador tiene 1 caso confirmado, 3 sospechosos y 89 casos de "riesgos de contacto", incluyendo una doctora que "entró al país por un punto ciego", que fue localizada hoy y llevada un centro de cuarentena.