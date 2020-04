Los saludos asiáticos que recomienda la OMS para evitar el covid-19

LEA TAMBIÉN

Una leve inclinación o juntar las manos como en el rezo son formas de saludarse habituales en algunos países asiáticos como Tailandia y Japón, y ahora son un ejemplo del distanciamiento social recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en tiempos de covid-19.

"La gente se saluda diciendo sawatdika (hola) y sabai di mai? (cómo estás?), pero sin tener contacto físico", explica a Efe Ai, una tailandesa de 34 años, en un parque de Bangkok.



Para saludar, la tailandesa hace también un "wai", que consiste en unir las manos como en la posición de rezo e inclinar al mismo tiempo la cabeza.



Saludos seguros



Lavarse las manos frecuentemente y la distancia social, que incluye evitar estrecharse las manos, abrazarse o besarse, son las principales recomendaciones para frenar la propagación del nuevo coronavirus, que ya ha infectado a un millón de personas y matado a 50 000 en todo el mundo.



La directora del Departamento de Enfermedades Epidémicas y Pandémicas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Sylvie Briand, compartió en Twitter una foto con varios saludos seguros ante el covid-19 como el choque de pies o codos y el "wai" tailandés.



También el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el príncipe Carlos de Inglaterra y, por supuesto, el presidente indio, Narendra Modi, han exhibido durante la pandemia el saludo tradicional indio "namaste", juntando las manos de forma parecida al "wai", para evitar el contacto físico.



Del "namaste" indio al "wai" tailandés



Según escribió el fallecido antropólogo tailandés Anuman Rajadhon en un manual sobre etiqueta tailandesa, uno de los motivos por los que los tailandeses hacen el "wai" es porque es más "higiénico" que dar la mano.



La altura de las manos muestra el nivel de respeto y estatus social de quien es saludado: en el pecho para personas de similar condición social, en la nariz ante personas mayores o de estatus superior y en la frente ante monjes o estatuas de Buda.



Así, el origen de este saludo tailandés está relacionado con el gesto tradicional de respeto y adoración del budismo y el hinduismo originarios de India.



El "namaste", que se realiza con los codos más separados del cuerpo que en el caso del "wai", se sigue usando cotidianamente en la India, aunque darse la mano es habitual en el mundo de los negocios y entre los jóvenes.



"Tradicionalmente, no es común tocar a la otra persona en el saludo, a menos que sea de tu familia", indica a Efe Karthi Keyan, un ingeniero indio del estado de Tamil Nandu, en el sur.



"Pero como en otras partes, las cosas están cambiando. Los jóvenes ahora en Tamil Nandu no son muy diferentes de otros países. Es muy común que se den la mano y se abracen entre amigos cercanos", agrega Keyan.



En Birmania (Myanmar) también hay una versión local del "namaste" indio, aunque en este país de mayoría budista también se ha impuesto estrecharse la mano como saludo.



"Antiguamente se hacía un gesto como el wai, pero ahora nos damos más la mano y, entre los amigos cercanos, incluso nos abrazamos", dice Dee Dee, una birmana del norte de su país que trabaja como niñera en Bangkok.



Una simple inclinación



En el extremo oriental, los japoneses y coreanos son conocidos por mantener la distancia en el trato social y saludarse realizando simplemente una inclinación, que cuanto más pronunciada se realiza expresa un mayor grado de respeto.



En China y Taiwán son más informales y suelen saludarse con un gesto amable con la mano o, con personas cercanas o la familia, pueden incluso omitir cualquier cortesía e iniciar directamente una conversación.



No obstante, estrecharse la mano es una práctica que se extiende en Asia y en Filipinas algunos hasta practican el "beso" heredado de la época colonial española.