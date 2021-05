Ministerio de Salud informó que vacuna pentavalente está disponible tras distribución de 330 000 dosis

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó este miércoles 5 de mayo del 2021 que la vacuna pentavalente ya está disponible en los establecimientos de salud de la Cartera de Estado.

Un total de 330 000 dosis han sido distribuidas en las nueve coordinaciones zonales a escala nacional, de acuerdo con la población infantil existente en el país, señaló el MSP por medio de un comunicado.



“Desde el momento en el que las vacunas llegan a cada unidad de salud serán colocadas a libre demanda a los niños de la comunidad, con el propósito de completar el Esquema Nacional de Vacunación”, se lee en el comunicado.



Los niños menores de un año deben contar con tres dosis de la pentavalente, que sirve para combatir a la difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B y haemophilus influenzae. Las dosis se colocan a los dos, cuatro y seis meses de vida. Y al año y medio se administra el refuerzo.



A inicios del mes de febrero se conoció sobre la falta de vacunas como la pentavalente. Padres de familia manifestaron su preocupación al no encontrar las dosis en los centros de salud al acudir con sus niños.



Días después, la Cartera de Salud se pronunció al respecto y reconoció el déficit de vacunas, indicando que se debía a la pandemia de covid-19, la misma que impactó en la cadena de producción y distribución de la pentavalente y afectó el inventario, señaló el Ministerio. Algo que no ha podido ser confirmado pues otros países de la región no evidenciaron un déficit.