Ningún pasajero que viajó junto al paciente sospechoso de coronavirus tiene síntomas tras 13 días de monitoreo

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador anunció que el estado de salud del ciudadano chino, que fue aislado por un posible caso de coronavirus, "no ha presentado cambios". Así lo dio a conocer esta cartera de Estado la mañana del lunes 3 de febrero de 2020, a través de un boletín.

Por otra parte, el Ministerio informó que este lunes 3 de febrero del 2020 se cumplen 13 días de monitoreo médico a los 42 pasajeros que estuvieron en el mismo vuelo que el ciudadano chino, así como dos personas que tuvieron contacto con él en tierra. "Ninguno presenta síntomas", asegura la entidad.

El MSP comunicó la noche de este sábado 1 de febrero del 2020 que el ciudadano chino de 49 años que permanece en terapia intensiva en un hospital de Quito dio positivo para una infección viral no relacionada con afecciones respiratorias. Sin embargo, la entidad aclaró que las pruebas para descartar el 2019-nCoV, o coronavirus de Wuhan, todavía no llegan, por lo que no puede descartarse la enfermedad.



El comunicado añade que "los resultados de los exámenes deben ser procesados y avalados por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Atlanta (Estados Unidos). Cuando el CDC de Atlanta entregue el reporte oficial, esta cartera de Estado comunicará de manera oportuna".



​Las dos personas estuvieron en contacto con el hombre y están aisladas. Además, cuentan con una atención médica constante. Ambos son parte del cerco epidemiológico, el cual incluye a otras 40 personas que estuvieron cerca en el vuelo de llegada al país (ocho asientos antes y después). En total son 42.



El hombre hizo varias escalas antes de llegar a Ecuador. Primero, pasó por Hong Kong. Luego viajó rumbo a España y finalmente arribó a territorio nacional, el 21 de enero del 2020.



El hombre fue internado dos días después, es decir, el 23 de enero del 2020, ya que presentó síntomas respiratorios graves, tos, fiebre e, incluso, insuficiencia renal.