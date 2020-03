Salud monitorea a 144 personas dentro del cerco epidemiológico

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Bajo vigilancia y monitoreo médico constante están al menos 144 personas en Ecuador. Se hallan dentro del llamado ‘cerco epidemiológico’, que incluye a quienes estuvieron en contacto con pacientes con diagnóstico de covid-19, informó el Ministerio de Salud.

La entidad dio a entender, a través de un comunicado, que hay tres grupos monitoreados.



Según el presidente Lenín Moreno, hasta ahora Ecuador ha hecho todo lo que está a su alcance para establecer “el cerco epidemiológico en el país. Ese primero y segundo casos son importados de España y de Holanda”. En esos países superaron los 1 000 y 300 contagios, respectivamente.



En 110 países y zonas se han confirmado 113 851 diagnósticos y 4 015 muertes. En Ecuador se registran 17 casos; la tarde de ayer se sumaron dos. Uno se relaciona con el primero (señora de 71 años), anunciado el 29 de febrero. Y el segundo con el paraguayo, cuyo estado se supo el sábado.



Hasta las 17:20 de ayer se esperaba el resultado del examen aplicado a otro extranjero que está relacionado con el holandés, traído de Sucumbíos a Quito, el lunes. El paciente sospechoso sigue en la Amazonía.



Según Salud se mantienen 144 personas en el cerco epidemiológico. Hay tres grupos. El primero incluye a 121 ciudadanos que se relacionaron con la ecuatoriana, que llegó el 14 de febrero desde España.



En un segundo grupo, también monitoreado, permanecen 17 personas que se contactaron con el extranjero (holandés). Al principio hubo 31 alrededor de este caso, pero según la Cartera de Salud, 14 de ellas ya retomaron sus actividades. Se les hizo pruebas de covid-19 y salieron negativas.



El Ministerio no ha contestado por qué se les aplicó la prueba antes de los 14 días de cuarentena, cuando se presentan síntomas. Tampoco ha precisado la fecha ni la ciudad por la que el holandés ingresó al país.



En el tercer y último grupo hay seis personas en aislamiento, por haber estado cerca del paraguayo que habría estado en Ecuador por 11 días. La forma en que se contagió no ha sido aclarada por el Ministerio. Se habría infectado al estar en el mismo hospital que la mujer del primer caso. Visitaba a una cuñada que dio a luz.



¿Qué es el cerco epidemiológico? La vigilancia activa a contactos de un paciente positivo, implica tener información sobre sus vínculos, saber de su movilidad o si se enferman, anota Esteban Ortiz, especialista en salud pública.



“El Ministerio de Salud debe transparentar la información. Sería importante saber si el extranjero (holandés), por ejemplo, llegó a Ecuador infectado con el covid-19 o qué pasó”.



Además, dice, si fue trasladado de Sucumbíos a Quito es porque necesitaba hospitalización. “Debe estar grave”. Pero que se encuentre en una casa de salud no implica que “el virus está paseándose acá en la ciudad. A varios médicos nos gustaría tener datos, ayudar”.



¿Es hora de prohibir la realización de eventos masivos en Quito? Ortiz considera que en este momento no sería una medida eficaz. “En el trolebús o en el patio de comidas de los centros comerciales hay mucha gente. Esa decisión depende de la autoridad y de la información que tengan”.



Las restricciones para eventos masivos se mantienen en Babahoyo, según Camilo Salinas, gobernador de Los Ríos. Esto porque la mayoría de casos positivos y de integrantes del cerco epidemiológico está allá.



En los lineamientos de Salud se indica que para hacer la vigilancia epidemiológica se requiere un censo de contactos, para asegurar la detección oportuna de casos.



La Cartera de Salud define como contacto a cualquier persona que haya proporcionado cuidados o viva con el caso sospechoso; personal de salud que estuvo a menos de dos metros, pasajeros en el avión, dos asientos alrededor.



Ayer, la Federación Médica Ecuatoriana anunció que denunciará ante la Fiscalía a quienes incumplan la medida de aislamiento, que se establece cuando se es incluido en un cerco epidemiológico.



Ernesto Carrasco, presidente del gremio, recordó que un marino cumplió 13 días de aislamiento y en el día 14 pretendió viajar a Galápagos. Y que un familiar del caso índice rompió el cerco y acudió a la U. de Guayaquil.



En el Código Penal, reformado en el 2014, había un artículo que reprimía con prisión de seis meses a dos años a quien viole las medidas para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Pero según Carrasco, podrían usar el artícu­lo 282 del actual, que incluye prisión de hasta tres años por incumplir normas de la autoridad competente.



En contexto



El 29 de febrero la ministra de Salud, Catalina Andramuño, anunció en rueda de prensa que Ecuador tenía un primer caso positivo de covid-19. Desde entonces, la Cartera no ha presentado un balance de los casos, no se conoce si alguno de los pacientes contagiados ya está recuperado.