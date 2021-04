¿Cómo incide la pandemia en la salud mental de médicos y enfermeras?

La noticia de la muerte de una pareja de médicos del Hospital Luis Vernaza de Guayaquil causa conmoción entre personal sanitario. En redes sociales se dice que podría tratarse de un doble suicidio de los trabajadores de la salud.

La hipótesis aún no está confirmada. Pero medios de comunicación recogieron versiones de familiares del médico, quienes aseguran que ya habría intentado suicidarse en dos ocasiones. El cuerpo sin vida de la doctora se encontró en un hotel de la ciudad y el de su novio, en su vivienda.



A propósito de este hecho, la directora del Centro de Psicología Aplicada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Verónica Egas, señala que, tras un año de enfrentar la pandemia en primera línea, el agotamiento de los profesionales de la salud no es solo físico sino también psicológico.



Lo confirma la neumóloga Carina Coronel, quien ha atendido a pacientes con covid-19 durante todo el último año. Ella asegura que se siente agotada, deprimida, angustiada y que sufre de crisis de ansiedad.



“No puedo dormir tranquila. El día antes de la guardia solo de pensar en el escenario del día siguiente no puedo conciliar el sueño, tengo pesadillas. Sufro junto con los pacientes y sus familiares, es terrible realmente. La sensación de impotencia de no poder ayudarlos tantas veces. Y el irrespeto de todos los cuidados por parte de otras personas que no tienen ninguna consciencia”.



Antes, Coronel señala que acudía a su trabajo con mucha esperanza, “pero ha pasado tanto tiempo. La situación está cada vez peor, vemos morir gente joven. Tenemos en terapia intensiva menores de 30 años. Todos los días fallecen personas jóvenes, sin enfermedades. Llegan súper graves. Es bastante desesperanzador. Yo, por ejemplo, tomo algo para dormir e incluso con eso no logro conciliar un sueño adecuado y eso les pasa a muchos de mis compañeros”.



En redes sociales circula la fotografía de una historia de Instagram de la médica del Luis Vernaza. En ella se ve una foto suya de fondo, con un mensaje: “qué deprimente es ser médico y tener que dar malas noticias…”.



La neumóloga Coronel asegura que en varias ocasiones pide acompañamiento psicológico para dar noticias de fallecimientos a familiares de personas con covid-19. “Ya llegó el punto en que lloramos junto a los familiares. Verles morir con una falta de aire desesperante nos destroza. Nunca estaremos preparados para ver morir a tantas personas con tanto sufrimiento”.



El miedo, dice la médica, se volvió parte de su normalidad. “Es desgastante y no es justo seguir en la lucha solos, mientras la gente sigue divirtiéndose en las calles”.



Los límites de horas laborables, dice la especialista de la PUCE, se borraron para los trabajadores de la salud que han tenido que enfrentar el virus. Pero, además, enfatiza en que tienen una vida personal, que con la pandemia también se ha visto afectada por lo laboral.



“Deben enfrentar y dar noticias sobre una enfermedad desconocida, de la que solo se tienen ciertas pistas y se van descubriendo nuevas cosas a diario. Con los enfermos y sus familias, la tarea del personal de salud es sostener, acompañar, apoyar”.



En los espacios de contención que el Centro de Psicología Aplicada de la PUCE realizó en el 2020 para los internos de la universidad que trabajan en primera línea, identificaron que su principal preocupación no era contagiarse de covid-19, sino llevar el virus a esposos, padres, hijos y otros familiares, señaló Egas.



“Yo paso con mascarilla en mi casa, me da miedo por mis papis. La mayoría hacemos lo mismo, no podemos vivir tranquilos en casa y es difícil que no influya en la vida personal, siempre influye”, dice la neumóloga.



La psicóloga Egas señala que eso es desgastante en salud mental porque se les está exigiendo a médicos, enfermeras y otros trabajadores del área de salud enfrentar, ayudar, sostener, acompañar a los enfermos y “no se les da a ellos las condiciones mínimas necesarias para que puedan enfrentarlo”.



Por ello, señala, uno de los ejes que hay que trabajar es en abrir espacios de sostenimiento y contención psicológica para personal de salud de primera línea. “Se lo hace a través de planes de prevención, en grupos de contención, desde el nivel estatal y también con apoyo desde la academia”.