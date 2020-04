Kim Jong-un se habría sometido a una operación de corazón y su estado es grave, según medio

LEA TAMBIÉN

El Gobierno surcoreano ha evitado pronunciarse este lunes 20 de abril de 2020 al ser preguntado por Efe sobre informaciones aparecidas en las últimas horas que apuntan a que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, podría haberse sometido a una operación de corazón y que incluso estaría en estado grave.

Una portavoz del Ministerio de Unificación de Corea del Sur respondió que "no hay comentario oficial" con respecto al artículo publicado por Daily NK, un medio de comunicación digital producido en Seúl por desertores norcoreanos con una amplia red de contactos en el país vecino, que asegura que Kim "se sometió recientemente a un procedimiento cardiovascular".



La nota se ha publicado después de que los medios norcoreanos no mostraran la semana pasada al líder norcoreano participando en la tradicional visita al mausoleo donde reposan los restos de su abuelo Kim Il-sung.



Es tradición que cada 15 de abril, aniversario del nacimiento de su abuelo y la principal festividad nacional, Kim Jong-un visite el Palacio del Sol de Kumsusan, rinda tributo al fundador de Corea del Norte y los aparatos de propaganda del régimen de Pionyang cubran ampliamente la información.



El artículo de Daily NK asegura que los motivos por los que el líder se habría sometido a una operación de corazón son "el tabaquismo, la obesidad y el sobreesfuerzo".



La portavoz de Unificación dijo también que el Gobierno de Seúl no va a comentar de momento otra información publicada hoy por la cadena televisiva estadounidense CNN según la cual "Estados Unidos está confirmando informes respecto a que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, está en grave peligro después de una cirugía".