Polémica por lista de vacunados vip en Quito y Guayas; Salud reacciona

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que los coordinadores de las zonas 8 (Guayaquil) y 9 (Quito) fueron separados de sus cargos. La decisión se hizo pública la tarde de este lunes 15 de marzo del 2021, en medio del malestar ciudadano por el manejo de 'listas vip' para aplicar vacunas contra covid-19 en Ecuador, precisamente el día que debía empezar a funcionar la plataforma para registrar a las personas mayores de 65 años en el Plan Vacunarse.

La investigación empezó luego de denuncias relacionadas con las bases de datos que el Club Rotario habría enviado a la Coordinación Zonal 8 de Salud (Guayaquil, Durán y Samborondón), con nombres de integrantes adultos mayores de su centro de asistencia; así como por la identificación de listados del personal de salud del Club de Leones de la Coordinación Zonal 9 (Quito).



Según lo establecido en el Plan Vacunarse, elaborado por la Cartera del ramo los coordinadores zonales tuvieron bajo su responsabilidad recibir y procesar exclusivamente las bases de datos del personal sanitario que entregan los gerentes de hospitales públicos, representantes legales de hospitales privados, de la red complementaria y centros de salud públicos y privados.



Además, tuvieron a su cargo los centros gerontológicos donde residen grupos de adultos mayores o espacios a donde asisten de forma habitual para actividades y terapias.





Malestar porque la plataforma digital no funciona



En medio de la polémica por el proceso de vacunación, incluso con acciones judiciales para que se transparenten los contratos de vacunas y las listas de vacunados en la Fase Cero, el Gobierno había asegurado que a partir de este lunes 15 de marzo se iniciaría el registro de las personas de más de 65 años para que reciban la vacuna en la llamada Fase Uno. Ellos son prioritarios, debido a que pueden agravarse o fallecer producto del virus. La inscripción debía efectuarse a través del portal www.planvacunarse.ec.



Sin embargo, la página presenta inconvenientes. En redes sociales, internautas protestaron por las fallas de la plataforma, ya que no han podido ingresar o porque la página no respondía, lo cual ha sido constatado por EL COMERCIO desde las 00:01 hasta las 16:00 de este lunes.



“La página de registro, al momento de suscripción del presente boletín, presenta intermitencias e inestabilidad que se están solucionando”, se lee en un comunicado de Salud.



Los ciudadanos, a través de redes sociales, han expuesto sus críticas porque se han vacunado personas que no están entre los grupos prioritarios, otros también de la tercera edad como la madre del exministro Juan Carlos Zevallos, y del Club Rotario, de Guayaquil. Mientras tanto, otras personas de más de 65 años no han logrado ni registrarse en la web de Salud.



Hasta el sábado 13 de marzo del 2021, 119 222 personas habían recibido la primera dosis de la vacuna anticovid-19. Mientras que 20 137 se han colocado la segunda, según la página Plan Vacunarse.