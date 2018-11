Salud apela a sentencia sobre el hospital Neumológico y se frena la orden para su reapertura

LEA TAMBIÉN

Un cordón de policías rodeó el ingreso al Hospital Neumológico de Guayaquil. Este miércoles 28 de noviembre de 2018 se cumplió el plazo de cinco días que dio un juez para la reapertura de esta casa de salud, cerrada hace casi un año.

Los trabajadores retornaron al sitio pero no lograron ingresar. “Estamos esperando que la Defensoría del Pueblo garantice el cumplimiento de esta sentencia, como dispuso el juez”, dijo Bolívar Merchán, coordinador del colectivo Eugenio Espejo.



El pasado 20 de noviembre, el juez Roberto Angulo aceptó la acción de protección presentada por el Sindicato Unitario de Trabajadores y por el Sindicato General de Obreros del hospital. La sentencia ordena retomar la atención de los pacientes con tuberculosis y otras enfermedades pulmonares, así como la restitución de los empleados.



“El cumplimiento de la sentencia es inmediato, no hay otra salida jurídica. Las autoridades del Ministerio tienen la posibilidad de apelar o pedir ampliación pero eso no mueve la sentencia dictada”, reiteró Merchán.



Sin embargo, Michael Vera, coordinador zonal 8 de Salud subrogante, recordó que hay otra sentencia. El 7 de febrero, la jueza María Soledad Moreno falló a favor del Ministerio de Salud y declaró sin lugar la acción de protección presentada por la Asociación de Ayuda Mutua Martha Rodríguez, que agrupa a pacientes.



Vera enfatizó que no pueden existir dos sentencias. Y que la disposición del juez Angulo está “fuera del marco de la Ley”, por lo que decidieron presentar una apelación.



“La Procuraduría General del Estado interpuso ayer (27 de noviembre) el recurso de apelación de esa inefable sentencia por ilegal, inconstitucional y atentatoria a las garantías del debido proceso y de las seguridad jurídica”, dijo Vera.



Además informó que presentaron una queja y pedido de recusación contra el juez Angulo, ante el Consejo de la Judicatura. “El hospital no está en condiciones de volver a funcionar por las graves falencias que tiene y que fueron evidenciadas en los estudios que se hicieron en el tiempo que ha estado cerrado”.



El hospital Alfredo J. Valenzuela fue clausurado el 8 de diciembre de 2017. En esa fecha la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) emitió un informe sobre supuestos problemas sanitarios.



Los pacientes hospitalizados fueron trasladados al Hospital General Guasmo Sur, donde se habilitó un área. Mientras la consulta externa pasó a un dispensario ubicado junto al Hospital de Infectología.



El 23 de agosto la ministra de Salud, Verónica Espinosa, dispuso el cierre definitivo del hospital. Así lo indicó el coordinador zonal.



Este miércoles, 28 de noviembre, algunos trabajadores regresaron al hospital con sus uniformes. Cuatro delegados ingresaron para dialogar brevemente con el actual gerente, Álex Gámez.



Stalin Merchán, del sindicato de trabajadores, recordó que los empleados del Neumológico firmaron acuerdos para laborar, temporalmente, en centros y subcentros de salud. “Sin embargo, la clausura se levantó el 8 de julio y el Ministerio de Salud no ha cumplido con la restitución de los trabajadores”.



Frente a esto, Vera aseguró que han respetado los derechos de los colaboradores. “Están realizando la misma labor, están ganando la misma remuneración y ejecutando todas sus obligaciones legales según la Ley, al convenio individual con ellos y al contrato colectivo”.