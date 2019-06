Salud confirma allanamiento a sus bodegas por investigación abierta sobre supuestas fallas en pruebas de VIH

LEA TAMBIÉN

La Fiscalía General del Estado desarrolló el primer allanamiento a las bodegas del Ministerio de Salud, dentro del proceso de investigación abierto por supuestas fallas en los resultados de las pruebas rápidas de detección del VIH/sida. El hecho se habría dado la tarde de este martes 4 de junio del 2019. Así lo confirmaron fuentes de la Cartera consultadas por este Diario.

Esta medida se tomó frente a una publicación realizada en mayo por un medio digital, en donde se dijo que las pruebas daban resultados fallidos o conocidos como falsos positivos y falsos negativos. Es decir, una persona que tiene el virus recibe un resultado negativo y viceversa. Versión que fue desmentida por la ministra de Salud, Verónica Espinosa, en varias ocasiones.



El objetivo de estas acciones de Fiscalía -según el Ministerio de Salud- es verificar el funcionamiento de las pruebas de detección. Es parte del proceso que abrió.

Para ello los funcionarios debían llevarse muestras de las pruebas, que están almacenadas en las bodegas. En ese espacio, localizado al sur de Quito, también reposan fármacos y otros insumos médicos.



Desde la Cartera, además, se aclaró que el allanamiento no se lo hizo en las oficinas de planta central, ubicadas en la Plataforma de Desarrollo Social, en el sector sur, Quitumbe. Además se explicó que se han dado y se darán todas las facilidades para las investigaciones de los entes de control.



En la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa) también se habría realizado un allanamiento en uno de los laboratorios, en Guayaquil. Así se confirmó a este Diario y se aclaró que en planta central no se registraron acciones similares. Un equipo de Arcsa acude a la zona para confirmar el hecho.



La Controlaría General del Estado también solicitó un examen especial a los procesos de contratación y ejecución de los contratos para la adquisición de medicamentos, insumos y reactivos para las pruebas del VIH/sida. Además a su recepción, distribución y uso por parte del Ministerio de Salud y entidades relacionadas. El pedido se hizo los primeros días de mayo de este 2019.



La ministra Espinosa compareció la semana anterior ante las comisiones de Salud y Fiscalización de la Asamblea. En este espacio explicó que las pruebas rápidas no son “diagnósticas”. “De 100 personas hay una persona que no tenía VIH y a todos se les manda a hacer más pruebas” para determinar si hay o no la presencia del virus. Menos de una puede resultar un falso positivo (persona que tiene el virus y no se detecta).