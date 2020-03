Salud pide que ciudadanía realice sus actividades cotidianas, tomando precauciones

LEA TAMBIÉN

El Ministerio de Salud Pública (MSP) hizo un llamado a la ciudadanía para que realice sus actividades cotidianas, con las debidas medidas de precaución.

El llamado lo hizo Alfredo Bruno, del Centro de Referencia Nacional de Influenza y otros virus (Inspi), la tarde de este miércoles 4 de marzo del 2020, en una rueda de prensa en Guayaquil. Agregó que se mantienen en 10 los casos positivos de covid-19 en Ecuador. El 90%, con sintomatología leve, no presenta complicaciones, y no necesita hospitalización. Y el 10% corresponde a la paciente primaria y está hospitalizada.



También se refirió sobre el aumento, de 100 a 121, las personas consideradas dentro del cerco epidemiológico. Los 21 nuevos ciudadanos en observación tuvieron algún tipo de contacto con el caso 7, que fue confirmado la noche del lunes 2 de marzo, que a su vez era parte del círculo cercano de la señora diagnosticado como caso índice. Ella arribó al país el 14 de febrero de España y el 29 de febrero las autoridade autoridades s informaron que se trataba del primer caso de coronavirus.



Bruno aseguró que ello no significa que Ecuador haya entrado a un tercer escenario, es decir que el virus esté circulando en el país. "Este comportamiento está dentro de lo normal, es absolutamente esperado con virus que son de transmisión respiratoria".



Mientras tanto, Augusto García, coordinador Zonal 8 de Salud, explicó que se ha reforzado controles en los arribos nacionales, internacionales y zonas de tránsito de los aeropuertos del país. "También hemos implementado puestos a nivel de terminales terrestres para llevar el control de las medidas preventivas".



En el partido de Barcelona contra Olimpia de Paraguay, que se está jugando esta tarde en Guayaquil, personal de Salud entregó información preventiva y gel antisético en las 17 puertas de acceso.

Sobre la estudiante ecuatoriana que dio positivo para coronavirus en la República Checa, García dijo que se está trabajando con la Cancillería para verificar su estado de salud. “Estamos esperando la respuesta que nos envíe el centro de salud donde se encuentra la paciente”.