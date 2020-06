Salitre, en Guayas, es el cuarto cantón del Ecuador en semáforo verde

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El cantón Salitre, en Guayas, pasó a semáforo verde este miércoles 24 de junio de 2020. Este es el cuatro cantón del país y el segundo de la provincia -después de Daule- en esta fase del semáforo sanitario, según el mapa que maneja el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia.

Desde el inicio de la pandemia, Salitre reporta 177 casos positivos de covid-19. En la última semana apenas registró dos casos nuevos, según las estadísticas del Ministerio de Salud Pública.



El alcalde Julio Alfaro explica que en dos semanas anteriores no hubo casos, por lo que la mesa técnica de salud del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) local sugirió el cambio de semáforo. “El virus no llegó al campo, solo a los centros poblados. Desde el inicio tuvimos seis puntos de desinfección en el ingreso al cantón que hicieron un cerco”, afirma el alcalde.



El Municipio también aplicó pruebas rápidas. En total fueron 350 exámenes que dieron como resultado un 10% de casos positivos. “Es una situación manejable”, asegura Alfaro.



Salitre agrupa 65 000 habitantes, entre la cabecera cantonal y tres parroquias rurales donde tiene peso la producción agrícola. El alcalde explica que dentro de 15 días harán una nueva evaluación para analizar si continúan en verde o regresan a amarillo.



Desde este miércoles 24 de junio el toque de queda será de 24:00 a 05:00. La Municipalidad además informó que se amplían los aforos y la circulación vehicular. El 70% de los vehículos particulares podrá circular de lunes a domingo. Mientras que los taxis convencionales y ejecutivos, así como el transporte de carga liviana y mixta, podrán hacerlo todos los días.



El aforo en el transporte urbano aumenta al 50%. “El transporte interprovincial únicamente se autoriza entre cantones de provincias colindantes del mismo color, no pueden circular a escala nacional”, indicó el Cabildo.



Los restaurantes y locales comerciales pueden atender al público con el 50% de aforo. La Alcaldía recomienda priorizar el teletrabajo y el uso de la mascarilla es obligatorio. También mantienen el control de temperatura en algunas dependencias y se vigila el cumplimiento del distanciamiento social.



La semana anterior, la Coordinación de Turismo mantuvo reuniones con los servidores gastronómicos de los balnearios naturales La Bocana y Santa Marianita para difundir los protocolos de bioseguridad y reactivar el sector.