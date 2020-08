¿Las salidas al campo con amigos son una opción en esta pandemia?, cuatro consejos para viajeros

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tras meses de confinamiento, las salidas vuelven a ser una opción. Durante las últimas semanas es común que grupos de amigos busquen alternativas con menos riesgo de contagio de covid-19, evitando, por ejemplo, ir a lugares concurridos como antes de la pandemia. Una de las opciones actuales son las excursiones a sitios alejados de la ciudad, en donde estén rodeados de naturaleza.

Pero el hecho de que personas que no viven en la misma casa se reúnan ya es un riesgo, advierten los especialistas, ya que en una jornada de entretenimiento por fuera del círculo de convivencia, el riesgo de contagio es alto. Este jueves 13 de agosto del 2020, EL COMERCIO conversó con dos especialistas sobre los peligros de las salidas entre amigos y las precauciones y medidas que quienes salen de paseo deberían tomar.



Ambos coincidieron en que los paseos a montañas y otros sitios abiertos solo se deberían realizar con miembros de la familia con quienes se convive. Una persona que no sea parte del mismo hogar –dicen– se convierte en un riesgo para cada uno de los viajeros.



A continuación, cuatro consejos para quienes, pese al riesgo y la alta transmisibilidad en ciudades como Quito, deciden salir entre amigos.



Medidas de higiene son indispensables



Las normas de protección, señala el epidemiólogo y salubrista Daniel Simancas deberán ser más estrictas. No pueden falta el distanciamiento físico, el uso de mascarilla y alcohol gel.



Cuidado a la hora de comer



Al quitarse la mascarilla para comer hay un gran riesgo, dijo el infectólogo Byron Núñez. Este peligro –señaló– es proporcional a la cercanía que mantengan las personas entre sí.



Cada viajero debería usar su propio vaso y otros utensilios para comer, indicó el epidemiólogo Simancas. Compartirlos –explicó– pondría a las personas en alto riesgo.



La movilización es individual



Para llegar al sitio de descanso y volver a casa, Simancas recomienda que las personas que vienen de diferentes domicilios no viajen en el mismo vehículo. También sugiere sistemas de transporte individual como bicicleta o moto. Y si las personas van juntas, no deberán estar más de tres en un mismo vehículo y deberán viajar con las ventanas abiertas para evitar que el virus se acumule, en caso de que una de las personas lo tenga.



Si el auto no tiene la ventilación necesaria el riesgo de contagio es alto, señala el infectólogo Núñez. En estos espacios, el también médico tratante de covid-19 recomienda el uso de mascarillas de mayor protección como las tipo N95.



Adiós a los espacios compartidos



Es importante que no se comparta el sanitario y que se evite el uso de baños públicos, señaló el médico Simancas.



Además, Núñez dijo que, por ejemplo, una acampada en la montaña con varias personas dentro de una carpa u otros sitios cerrados favorece la transmisibilidad. Esto –precisó– tiene relación directa con el tiempo: a más tiempo, más riesgo.