Salen libres los esposos chilenos del caso de vientre de alquiler

Un matrimonio chileno fue liberado ayer, sábado 8 de septiembre del 2018, por un tribunal peruano tras anular la prisión preventiva de 12 meses por un presunto delito de trata de personas, tras ser detenidos al intentar salir del país con sus mellizos concebidos en un vientre de alquiler.

“Solo quiero reunirme con mi familia”, dijo Jorge Tovar al abandonar el penal Sarita Colonia en el Callao (oeste) y abrazar a sus padres para luego subir a un vehículo y retirarse.



Dos horas después de la salida de Tovar, su esposa Rosario Madueño salió del penal Ancón II, al norte de Lima, y se abrazó con su hermano Pedro. Los acompañaba un funcionario de la embajada de Chile en Lima, según imágenes de la televisión.



Un tribunal de apelaciones revocó la prisión preventiva del matrimonio tras considerar las nuevas pruebas presentadas por la defensa, aunque no podrán salir del país.



“La medida de prisión preventiva por el presunto delito de trata de personas debe revocarse y darse libertad inmediata a los esposos Jorge Tovar Pérez y Rosario de los Ángeles Madueño Atalaya”, ordenó Orlando Tapia, juez de la Primera Sala de Apelaciones del Callao.



Tapia sostuvo que la prueba de ADN demostró que Jorge Tovar es el padre biológico de los dos niños que nacieron a través de un vientre de alquiler.



Chile expresó a través de su canciller Roberto Ampuero su “satisfacción por el desarrollo que está adquiriendo la situación del matrimonio chileno que estaba enfrentando dificultades en Lima” y comprometió la colaboración de su consulado en Lima con la pareja afectada.

Seguirán investigados



La pareja continuará siendo investigada bajo comparecencia restringida, por el presunto delito de “filiación indebida”, debido a que Rosario Madueño no fue la que dio el óvulo para la fecundación de los niños, señalo el juez.



El matrimonio no podrá salir del país y tendrá que presentarse los fines de mes a firmar un cuadernillo en el poder judicial del Callao, mientras duren las investigaciones.



Luis Cortez, abogado de la pareja, cuestionó durante la audiencia la decisión de la jueza que envió a la cárcel al matrimonio chileno. “No se tomaron en cuenta las pruebas que se presentaron como los pagos realizados a la clínica desde el 2013, en que comenzaron a tratarse en Perú, así como el acuerdo escrito que se hizo con la mujer que prestó su vientre”.



“Ahora con la prueba de ADN no queda ninguna duda que mi defendido es el padre biológico”, agregó.

La fiscal Rosario Elena Carpio reconoció en la audiencia que “no ha sido posible determinar hasta el momento que exista el delito de trata de personas en el caso de los esposos chilenos”.



Con los resultados de prueba de ADN que demuestra que Jorge Tovar es el padre biológico de los niños, “sería arbitrario que ambos continúen en prisión preventiva acusados por trata de persona”, dijo.



Sin embargo, precisó que era necesario seguir investigando sobre el presunto delito de “filiación indebida, debido a que la esposa no es la que dio el óvulo, sino una tercera personas que se desconoce”.



La audiencia fue seguida por los familiares de la pareja que llegaron a Lima para asistir el proceso, también vía Skype por Jorge Tovar y Rosario Madueño, quienes se encontraban en los respectivos centros penitenciarios en los que estaban recluidos.



Los bebés, un niño y una niña, se encuentran en custodia provisional en un centro estatal.



La pareja chilena fue impedida de retornar a su país el 25 de agosto, con los recién nacidos en brazos. Las autoridades migratorias sospecharon del presunto delito de trata de personas porque ingresaron al Perú sin ellos.



A finales de agosto, una jueza ordenó la detención preventiva de la pareja durante 12 meses. Esa decisión fue criticada por la Corte Suprema de Justicia, que recordó que en Perú existe una jurisprudencia para estos casos y hay procesos de maternidad subrogada ("vientres de alquiler") desde el 2011.

Pedro Madueño, hermano de la mujer, dijo el viernes que su hermana se encontraba “muy enojada” por lo que está pasando. “ Está indignada por lo vivido en la cárcel”, agregó.