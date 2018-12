El Gobierno anuncia que los salarios de los ministros se reducirán en 10% y del jerárquico, en 5%

LEA TAMBIÉN

El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, anunció un nuevo ajuste a los salarios del sector público. El funcionario dijo este martes 18 de diciembre del 2018, que se reducirá en un 10% de las remuneraciones de los ministros de Estado y 5% en los salarios de los empleados del jerárquico superior.

Los funcionarios del jerárquico superior desde la escala tres, que comprende a quienes ganen sobre los USD 2 368 por mes. “Quien gane menos de eso no está sujeto a la reducción salarial”, señaló el Ministro de Trabajo.



Según Ledesma, los contratos ocasionales se reducirán en sus salarios en dos escalas salariales previo al análisis y revisión de excepciones. Todas las medidas representarán un ahorro de USD 300 millones.



Se eliminarán 25 000 vacantes, con ahorro de más de USD 400 millones; es decir, “de puestos no ocupados que pudieran ser ocupados, pero no lo serán en atención a un principio de eficiencia”.



Se redujo el número de asesores, de más de 30 a cuatro asesores por ministerio salvo excepciones puntuales, reduciendo tres veces el número de asesores en promedio que se tenía en el Ejecutivo.



Ledesma indicó que se devolverá la estabilidad a funcionarios con contratos ocasionales y nombramientos ocasionales. Para ello, se han iniciado concursos.



Dijo que las medidas se toman porque el Gobierno recibió un Estado sumamente grande e ineficiente.