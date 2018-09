Tres sacerdotes chilenos, sobreseídos tras acusación de abuso sexual

LEA TAMBIÉN

Tres sacerdotes de un total de trece religiosos de la diócesis de la ciudad chilena de Rancagua, investigados por abusos sexuales en el marco de la denominada "Cofradía", fueron hoy (27 de septiembre del 2018) sobreseídos por el Tribunal de Garantía de la localidad costera de Pichilemu, en el sur del país.

Los curas sobreseídos son Aquiles Correa, Gino Bonomo y Fernando Armijo, respecto de quienes se estimó que los antecedentes aportados no eran constitutivos de delitos de carácter penal.



Según fuentes judiciales, el juez acogió el recurso de la defensa al estimar que los antecedentes aportados por la investigación no eran constituyentes de delitos de carácter penal.



Tras la audiencia, Víctor Providel, jefe de estudios de la Defensoría Regional de OHiggins, situado a unos 250 kilómetros al sur de la capital chilena, dijo a radio Cooperativa que con esta resolución queda claro que "no existe y jamás ha existido una organización al interior de la Iglesia Católica de OHiggins denominada La Cofradía o La Familia".



En este caso, que es investigado por el fiscal Emiliano Arias, está imputado el arzobispo de Santiago, el cardenal Ricardo Ezzati, como presunto encubridor.



La Iglesia católica chilena vive la peor crisis de su historia, salpicada por numerosas denuncias por presuntos abusos sexuales.

Durante las últimas semanas la Fiscalía chilena ha registrado varias sedes eclesiásticas en busca de información y antecedentes para sus investigaciones.