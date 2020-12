Sacerdote enfurece cuando le piden usar mascarilla en un supermercado

Malestar y desazón causó entre los ciudadanos el municipio de Choachí, Cundinamarca, en Colombia, un hecho que se presentó en el supermercado D1 de esa localidad, cuando una persona vestida con trajes de religioso ingresa al lugar sin mascarilla.

Al parecer, cuando los presentes ven que el hombre que sería un sacerdote rompe las normas de bioseguridad, le piden usar el elemento y él enfurece respondiendo con golpes a quienes le hacen la solicitud.



En las grabaciones, compartidas el viernes 25 de diciembre del 2020, se escucha también que las personas que presencian el hecho piden la presencia de las autoridades, pero el hombre se lanza nuevamente contra la persona que está registrando el momento y, rompiendo todos los protocolos de asilamiento y distancia social, le arrebata el celular y se ve que este posteriormente cae contra el suelo.

Miren como este señor sacerdote se sale de control cuando le piden que se ponga un tapabocas en el D1 de Choachí. pic.twitter.com/i5S7RN1JSO — Asna salvaje 🌠 (@Asnasalvaje) December 25, 2020



Aunque no hay videos que registren el momento anterior a la discusión, cientos de usuarios en redes sociales han manifestado su inconformidad con la actuación del aparente sacerdote.



“Que nos respete él a nosotros, que pone en peligro la vida de él mismo y la de los demás por querer llevar la contraria sobre algo tan simple, necesario e imprescindible en esta época; "El uso del tapabocas", escribió en respuesta al post del video, la usuaria @MVA0896.

El Man rompe celulares y tales pic.twitter.com/LHqgDqc1qW — Asna salvaje 🌠 (@Asnasalvaje) December 25, 2020



Otros usuarios de redes, por el contrario, aseguran que no hay un contexto previo al momento de las grabaciones y que quienes grabaron “infieren la violencia”, como escribió el usuario @immuno458.



Aunque se desconocen los motivos por los cuales el aparente sacerdote no usaba el tapabocas, la usuaria que reveló los videos @Asnasalvaje publicó después otro tuit en el que asegura “que no usaba tapabocas porque tiene sinusitis”.