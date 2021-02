Para sacar la cédula el fin de semana no se necesita agendar un turno

Con el objetivo de evitar largas filas y aglomeraciones entre las personas que desean sacar o renovar la cédula de identidad, el Registro Civil cumplirá un horario extendido el fin de semana del sábado 6 y domingo 7 de febrero, antes de las elecciones presidenciales.

La entidad anunció que el sábado 6 de febrero de 2021 trabajará de 06:00 a 20:00; y el domingo 7 de 06:00 a 15:00, exclusivamente para la emisión de cédulas. Y no será necesario agendar un turno para acceder al servicio el fin de semana. Las personas simplemente deben acercarse directamente a alguna de las 41 agencias habilitadas a escala nacional. La entrega del documento de identidad es inmediata.



En ese horario se priorizará la atención para ciudadanos que no cuenten con su cédula, por pérdida o robo, y para quienes requieran obtenerla por primera vez. En el caso de robo, no es un requisito la presentación de la denuncia de pérdida de la cédula. El objetivo es asegurar que las personas dispongan del documento de identidad para ejercer su derecho al voto en los comicios.



En todas las agencias se debe respetar el aforo del 50%, el uso obligatorio de mascarilla y el distanciamiento físico de dos metros.



Sin embargo, si las personas no desean hacer fila el fin de semana, puede agendar un turno de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00. El turno se lo obtiene en la página web www.registrocivil.gob.ec



El costo de la cédula por primera vez es de USD 5 y por renovación USD 15. Para las personas con discapacidad igual o mayor al 30%, el trámite es gratuito. La entidad habilitó el botón de pagos en línea. Se trata de un mecanismo disponible a través de la Agencia Virtual de la institución mediante la cual el usuario podrá pagar desde su casa por el servicio de cédula, luego de haber agendado previamente el respectivo turno.



Al momento el pago en línea está disponible con tarjetas de crédito Visa y MasterCard del Banco del Pacífico. Posteriormente, se incorporarán otras entidades financieras. Este mecanismo ahorrará tiempo a la persona pues al momento de llegar a la agencia, con el turno y el valor cancelado, el tiempo de espera por el servicio se reduce, al igual que el aforo de personas en espera.



Las personas de la tercera edad, con discapacidad o mujeres embarazadas no requieren cita previa.



La entidad recordó que está vigente el Decreto Ejecutivo No. 1206, publicado en el Registro Oficial No. 356 del 23 de diciembre de 2020, en el cual “(…) se reconoce la validez de la cédula de ciudadanía que se encuentre vencida desde el 16 de marzo de 2020, o cuyo plazo esté por vencer, hasta el 31 de mayo de 2021. (…)”. Por lo cual, las cédulas cuya fecha de expiración (ubicada en el reverso de este documento) corresponda a estas fechas, seguirán siendo válidas y tendrán total aceptación para la realización de los trámites en las instituciones públicas y privadas.



Según el Registro Civil, en la primera jornada extendida el fin de semana pasado, se ceduló a 18 571 ecuatorianos que no tenían su documento de identidad. A partir del 10 de febrero del 2021 se inicia el cronograma de despliegue de la nueva cédula, cuyo material es de policarbonato, con mayores seguridades, código QR y verificación ágil a través del chip que contiene datos personales, foto, huellas y firma electrónica.