Ruth Arregui: 'No se puede sancionar en caso Isspol por un vacío legal'

Entrevista a Ruth Arregui, superintendenta de Bancos

¿Por qué la Superintendencia no detectó y sancionó a los involucrados en las inversiones del Isspol, más cuando estas se registran desde el 2014?



Para que la Súper pueda actuar eficazmente necesita un marco legal claramente definido que le dé facultades.



¿Pero el Código les da facultades de sanción?



Sí, pero el Código no define claramente cómo es el régimen de sanciones. Al llegar a la entidad, en abril del 2019, preparé una propuesta de reforma legal para clarificar este tema y la presenté al Ejecutivo en agosto de ese año.

Pero la Súper puede emitir codificaciones o incluso intervenir.



En la banca sí, donde incluso puedo poner sanciones pecuniarias o destitución por inobservancias, se puede codificar norma, pero no en la seguridad social. A una institución se puede intervenir cuando incurre en determinado número de observaciones establecidas en la Ley. En la banca existe esto, en la seguridad social no y, por tanto, es difícil configurar una intervención. Es una debilidad del Código. Ni la Junta puede regular sobre algo que la Ley no establece. Por eso, cuando la Súper comunica resultados queda en la buena voluntad de las entidades acatarlas.



En el 2004, la Súper destituyó, basada en la Ley de Seguridad Social, al Consejo del IESS por inobservancias ¿Por qué no se hizo lo mismo?



El Código está sobre la Ley. Incluso hay un pronunciamiento de la Procuraduría sobre eso. Por tanto, no hay esa capacidad legal de sanción.



Pero podía supervisar.



Hicimos un plan estratégico para redefinir los pilares estratégicos y que la supervisión se vuelva efectiva, eficaz. Se hizo énfasis en la construcción de herramientas como la supervisión basada en riesgos y fue un cambio de visión porque antes se enfocaba en procesos. Yo recibí un proceso del Isspol aún en construcción apenas llegué y requerí completar el informe. Los resultados se presentaron en julio del 2019. Luego hicimos una supervisión focalizada en las inversiones. En medio de estas tareas, pedimos a Decevale que nos certifique los títulos de Isspol en marzo del 2020 y no hubo respuesta. Esto comunicamos a la ‘Súper’ de Compañías. Los resultados del nuevo informe se presentaron en julio del 2020.



¿Hubo acciones de supervisión antes de 2019?



No. En julio del 2019 fue la primera vez que la Súper de Bancos hizo al Isspol observaciones sobre problemas y debilidades. No puedo revelar lo que dice el informe, porque yo tengo una prohibición. El art. 73 del Código Monetario determina que los informes son de carácter reservado.



Parecería que con el sello de reservado se tapa los problemas en las entidades. ¿No tiene la gente derecho a saber cómo se invierte su dinero?



La ‘Súper’ no puede revelar, pero las instituciones deben rendir cuentas a sus afiliados.



Ellos se escudan en que es reservado.



Eso es una mala práctica.¿Cómo es posible que el Isspol haya operado sin manuales ni políticas de inversión por 25 años?



Es de conocimiento público. Las nuevas autoridades han ido corrigiendo.



¿Cómo queda la situación financiera del Isspol?



Le hemos dicho al Isspol: si ustedes produjeron este hueco enorme, son ustedes los que tienen que responder. Aún no lo han hecho..



Formación

​

Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social y otros estudios superiores.



Cargos

​

Fue gerente del Banco Central del Ecuador (BCE), docente, entre otros cargos.