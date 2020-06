Rutas interprovinciales están limitadas a los cantones cercanos y con el mismo color del semáforo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Según el protocolo de reactivación del transporte intraprovincial, la movilización de pasajeros se retomará una vez que los cantones de origen y destino de los desplazamientos cambien al semáforo amarillo o verde y sean colindantes entre sí.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció que el 15 de junio del 2020 se hará una nueva evaluación para determinar si se reactivan o no los viajes de pasajeros entre provincias.



Por esta razón todavía no existe, por ejemplo, el servicio de transporte público entre Ibarra y Quito o viceversa. Si bien ambas localidades están con el semáforo amarillo, no son vecinas o cercanas, por lo que cruzar de una ciudad a otra implica un paso obligado por otros cantones -como Otavalo o Cayambe- que siguen en rojo.



Lo mismo ocurre con la ruta Quito - Tulcán o viceversa. Además la reactivación de esta modalidad de transporte depende de la decisión de cada Municipio.



Otro ejemplo es el trasporte de pasajeros entre los cantones Montúfar y Tulcán, en Carchi, que no se reanudó este lunes 8 junio del 2020, como estaba previsto.



Aunque ambas localidades están con el semáforo amarillo, esta modalidad sigue suspendida porque el cantón Huaca, ubicado en medio de Montúfar y Tulcán, continúa en rojo.



Montúfar pasó al amarillo el 1 de junio pasado. Mientras que Tulcán lo hizo recién este lunes.



Sin embargo, en San Pedro de Huaca aún no hay una fecha definida para abandonar el rojo. Eso se transforma en un obstáculo para los autobuses que antes cruzaban hacia el norte y sur del Carchi atravesando ese cantón.



En Montúfar la medida afecta a los propietarios de los 52 autobuses de la cooperativa Cristóbal Colón, que cubre la ruta Montúfar-Tulcán y viceversa. Jorge Herrera, gerente de la empresa, recuerda que están paralizados desde el 16 de marzo del 2020 cuando se inició el estado de excepción en Ecuador, a causa de la pandemia por el covid-19.



Colón comenta que cada autobús genera ingresos para el propietario del vehículo, conductor y ayudante. Es decir, hay 160 familias, incluidas las del personal administrativo de la cooperativa, cuyas labores están paralizadas desde hace 84 días.



En Imbabura, Ibarra y Pimampiro son los únicos cantones que pasaron al semáforo amarillo. La cooperativa de Transporte Oriental Pimampiro, que cubre la ruta entre las dos localidades, reanudó el servicio el 5 de junio pasado.



Pero, hay preocupación en los dueños y conductores de los 22 autobuses de la empresa. Los vehículos tienen capacidad para llevar a 52 personas sentadas. Sin embargo, el protocolo de bioseguridad recomienda movilizar máximo al 50% del aforo. A eso se suma la poca demanda de viajeros.



Al parecer, hay temor en la población. Ante esta realidad, Danilo Reyes, dirigente de la cooperativa Oriental, asegura que tuvo que dividir en dos grupos de 11 autobuses, para que se beneficien todos. Un día labora un grupo y al siguiente otro.



Entre Pimamiro e Ibarra hay una distancia de 50 kilómetros. El pasaje cuesta USD 1,35 por persona. Persiste el malestar por el reducido número de viajeros que no permite cubrir gastos de operación, asegura Reyes. Es por eso que el próximo fin de semana harán una evaluación.

El director provincial de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), de Imbabura, Fabián Arias, explicó que en Pimampiro se trabaja en un plan piloto. Este determina que los autobuses salgan cada media hora con el 50% de pasajeros. Antes de la pandemia los buses partían cada 15 minutos. También se les recuerda a los conductores que no está permitido recoger pasajeros en el camino.