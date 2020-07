Rusia vota a favor de extender la era Putin, que lleva 20 años en el poder

LEA TAMBIÉN

El 77,02% de los rusos, según datos preliminares, aprobaron este miércoles 1 de julio del 2020 una reforma constitucional del presidente Vladimir Putin, que para sus detractores busca perpetuar su control sobre Rusia después de veinte años en el poder.

Los resultados preliminares se basan en los datos del 61% de los centros de votación repartidos en el inmenso territorio ruso y fueron difundidos por la Comisión Electoral Central. La participación estaría alrededor del 65%



El principal opositor al Kremlin, Alexei Navalny, calificó el miércoles de “enorme mentira” los resultados de la votación de los rusos aprobando una revisión constitucional que facilitará a Vladimir Putin mantenerse en el poder hasta 2034.



Navalny rechazó en su blog los resultados de la votación, habló de “falsificación” y exhortó a sus partidarios a movilizarse para las elecciones regionales de septiembre. En Twitter, dijo que “nada será solucionado sin salir a la calle”, pero no llamó a manifestarse por ahora.



Tras una semana de votaciones, los últimos centros cerraron a las 20:00 locales en el enclave de Kaliningrado.



La votación estaba prevista en abril, pero se aplazó debido a la pandemia de coronavirus. Para evitar un exceso de afluencia a los colegios electorales sin por ello afectar a la participación, la consulta se llevó a cabo del 25 de junio al 1 de julio.

Putín acudió este 1 de julio del 2020 a votar sin mascarilla. Foto: AFP.

Putin votó en Moscú por la mañana, sin mascarilla, a diferencia de un asesor. La participación era de 56,28% a las 08:00 GMT.



No había muchas dudas sobre el resultado del referéndum porque las reformas ya habían sido aprobadas por el poder legislativo al comienzo de este año y además el nuevo texto de la Constitución ya estaba en venta en las librerías.



El martes, Putin se dirigió a los 110 millones de votantes para pedirles que garanticen la “estabilidad, la seguridad y la prosperidad” de un país que presume de haberse reconstruido después del caos que siguió a la caída de la Unión Soviética.



“La soberanía de Rusia depende de nuestro sentido de responsabilidad”, agregó.



Putin no hizo referencia a la enmienda más significativa, la que le permite permanecer en el Kremlin hasta 2036, el año en que cumplirá 84 años.



Según el derecho vigente, debería dejar la presidencia en 2024, al final del mandato actual.



En junio juzgó necesario este cambio para que el país no se pierda en “una búsqueda de posibles sucesores”. Otras reformas introducen principios conservadores y patrióticos.

Miembros de una comisión electoral cuentan las papeletas en un centro tras unas votaciones sobre enmienda constitucionales en Rusia. Foto: AFP.



Los detractores del Kremlin, sobre todo su principal opositor Alexéi Navalni, no han hecho campaña debido al confinamiento y porque consideran que el referéndum es fraudulento y su único objetivo es garantizar a Putin “una presidencia de por vida”.



La votación se dio en un momento en el que la popularidad del presidente ruso cae, tras una criticada reforma de las pensiones y la crisis del coronavirus.



De mayo de 2018 a junio de 2020, su tasa de aprobación medida por el instituto independiente Levada bajó de 79% a 60%.



Según las voces más críticas, las autoridades han usado artimañas para garantizar el éxito y una alta participación.



Lo más insólito fue la instalación de mesas de votación al aire libre, en patios, en campos deportivos o de ocio, sin respetar el secreto del voto ni la vigilancia adecuada de las urnas.



La finalidad, según la oposición, no es proteger al electorado del nuevo coronavirus, sino lograr un resultado a medida.



Golos, una oenegé especializada en la observación de las elecciones, denunció presiones a funcionarios y de las empresas a sus empleados para que vayan a votar. También documentó casos de electores que realizaron múltiples votos.

Un hombre sostiene un cartel en el que se lee "¿Putin para siempre?" en medio de manifestaciones en contra de la reforma a la constitución. Foto: AFP.

“Cuando la Constitución se vota sobre el tocón de un árbol o en el maletero de un coche, no parece serio”, reconoció un asesor de un colegio electoral en el noroeste de Rusia que pidió el anonimato.



“Algunos votantes nos dijeron claramente que en su trabajo les obligaron a venir”, agregó.



Sobre este asunto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, mencionó “problemas aislados” , pero dijo que no “amenazan la credibilidad del resultado”.



Aparte de la cuestión de los mandatos, las enmiendas refuerzan algunas prerrogativas presidenciales, como los nombramientos y el despido de jueces.



Y se incluyen otras medidas, como la inclusión en la Constitución de la “fe en Dios” y el matrimonio como institución heterosexual.



También se añaden principios sociales como la garantía del salario mínimo y la revisión de las pensiones según la inflación.

Se incorpora en el texto a los niños como “la prioridad más importante de las políticas públicas” , a los que el Estado debe inculcarles “patriotismo, civismo y respeto por los ancianos”.