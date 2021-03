Rusia solicita unirse con su vacuna Sputnik V al mecanismo COVAX

El Fondo de Inversión Directa de Rusia (FIDR) ha solicitado unirse con la vacuna rusa anticovid Sputnik V al mecanismo internacional COVAX, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otros, para garantizar el acceso global y equitativo a los preparados.

"Se ha presentado una solicitud para que la Sputnik V pueda participar en el programa COVAX", señaló el director del FIDR, Vladímir Primak, durante una conferencia de prensa.



El mecanismo internacional, creado por la OMS y la Alianza para las Vacunas GAVI y en el que participan 190 países y economías, financia la investigación de vacunas anticovid a cambio de que se distribuyan a bajo precio en todo el planeta.



Su objetivo es asegurarse 2 000 millones de dosis para su distribución en 2021 a fin de garantizar que la quinta parte de la población mundial se inmunice.



La vacuna rusa ha sido autorizada hasta el momento en 56 países, pero aún no ha recibido el visto bueno a su uso de emergencia por parte de la OMS, a la que solicitó el registro acelerado ('Emergency Use Listing', EUL) y la precalificación de la Sputnik V en octubre.



Rusia se convirtió en uno de los primeros países del mundo en solicitar a la OMS este estatus para su vacuna, pero aún no está completado el proceso.