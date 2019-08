Rusia revela contaminación radiactiva tras explosión en el Gran Norte

LEA TAMBIÉN

Las autoridades rusas desvelaron el lunes 26 de agosto del 2019 la naturaleza de la contaminación provocada por una explosión en una base de lanzamiento de misiles en el Gran Norte, que provocó en agosto una breve alza de radiactividad.

La agencia de vigilancia medioambiental rusa, Rosguidromet, halló en las muestras encontradas en la localidad de Severodvinsk -situada cerca de la base donde se produjo el accidente- isótopos radiactivos de estroncio, bario y lantano.



Según un especialista citado por la agencia rusa Ria Novosti, estos isótopos son producto de una fisión nuclear.



El accidente, causado según las autoridades por pruebas a “nuevos armamentos”, causó la muerte el 8 de agosto de cinco empleados de la agencia nuclear rusa Rosatom.



Tras el accidente, el Ministerio de Defensa aseguró que “no hay contaminación radiactiva”, pero la Municipalidad de Severodvinsk afirmó haber “registrado un aumento por corto tiempo de la radiactividad”, antes de retirar esta publicación.



Según un comunicado publicado en su página web, Rosguidrome, el producto de la desintegración de estos radionucleidos son gases inertes radiactivos, que fueron "la causa del aumento temporal de la potencia de la dosis ambiental de radiación gamma en 8 de agosto de 2019 en Severodvinsk".



Actualmente, en las muestras de aire y de precipitaciones recogidas en la ciudades de Severodvinsk y Arjánguelsk "no se detectan radionucleidos de origen tecnológico", aseguró Rosguidromet.



"La situación en materia de radiación se ha estabilizado", se subraya en el comunicado.



El gobernador de la región de Arjanguelsk, Ígor Orlov, aseguró este lunes que la salud de la población no está ni estuvo amenazada por contaminación radiactiva, al comentar el comunicado de Rosguidromet.



"Estoy completamente seguro, y tengo todos los fundamentos para ello, de que el 8 de agosto no hubo, como tampoco los hay ahora factores, que amenacen la salud y la vida de la población de región de Arjánguelsk", dijo Orlov en declaraciones a la agencia Interfax.



El Gobernador recalcó que ni entre los vecinos de la región ni entre el personal médico hubo o hay afectados por el accidente en el polígono militar.



La explosión de misil, que se produjo durante una pruebas, causó la muerte de siete personas, entre ellos cinco ingenieros de Rosatom, la agencia atómica rusa, dejó varios heridos y provocó alarma entre la población local.