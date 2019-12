Rusia reclama a Twitter por el bloqueo de cuentas de varias instituciones

LEA TAMBIÉN

El regulador ruso de las comunicaciones, Roskomnadzor, exigió este lunes 16 de diciembre del 2019 explicaciones a Twitter por el bloqueo de una serie de cuentas de instituciones y funcionarios rusos y demandó la restitución de estas.

Entre los afectados están la Agencia de cooperación internacional Rossotrudnichestvo (@rsgov), el proyecto Joroshie nóvosti (@good_events_), el presidente de la Comisión de desarrollo de la comunidad informática de la Cámara Cívica, Alexandr Malkevich (@McCevich), indicó la entidad en un comunicado.



La reclamación fue dirigida a la directora de política pública y Comunicaciones en Europa, Oriente Medio y África de Twitter, Sinead McSweeney.



"Lamentablemente desconocemos las circunstancias y causas de este tipo de acciones de la compañía Twitter, algo que nos provoca asombro", señala la nota de prensa.



Según Roskomnadzor, las publicaciones en las cuentas bloqueadas "no contienen ningún tipo de información ilegal o peligrosa y no contradicen las normas establecidas por la red social".



El regulador expresó su preocupación a raíz de estos incidentes, y señaló que estos bloqueos vulneran los principios de la libertad de expresión, situación que se agrava -subrayó el regulador- con la negativa de Twitter de bloquear cuentas con contenidos "realmente peligrosos para los usuarios".



"Roskomnadzor envió anteriormente notificaciones a Twitter sobre la necesidad de bloquear de manera más de 950 publicaciones. En particular, en las páginas de la red social hay información extremista, pornografía infantil, contenidos que promueven suicidios, información sobre venta de drogas", alegó.



El regulador ruso constató que estos materiales todavía se pueden leer en Twitter.