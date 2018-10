Rusia rechaza romper tratado de armas nucleares con EE.UU. sin una alternativa

LEA TAMBIÉN

El Gobierno ruso reiteró este martes 23 de octubre del 2018 su rechazo a que se rompa el tratado de armas nucleares intermedias (INF, por sus siglas en inglés) con EE.UU. sin una alternativa para un nuevo acuerdo sobre la mesa, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Sin duda, hay puntos débiles (en el tratado), pero la ruptura del acuerdo cuando no existe siquiera un borrador de un nuevo convenio es algo que, por supuesto rechazamos", señaló en rueda de prensa.



Peskov subrayó además que no hay perspectivas de que se firme un nuevo tratado en el futuro cercano, por lo que es peligroso denunciarlo.



El secretario de prensa del Kremlin descartó asimismo que un nuevo y mejorado INF resultase mejor para Moscú, al afirmar que "no, no lo diría así".

"No hay perspectivas de un nuevo documento ahora mismo". Lo más importante es ahora entender si es posible o no" negociar un tratado nuevo, indicó Peskov.



Pero, añadió, "denunciar el tratado primero y después hablar de la hipotética posibilidad efímera de firmar un nuevo documento es una postura extremadamente peligrosa".



Tras anunciar el pasado fin de semana su intención de salir del INF firmado en 1987 con Rusia, a quien acusa de haberlo violado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió el lunes 22 de octubre que "hasta que la gente no entre en razón", EE.UU. fortalecerá su arsenal atómico.



Trump ha apuntado directamente a China y "a otros" países que sí fabrican armas nucleares de rango medio, para dar a entrever que el INF ha quedado obsoleto.



El presidente ruso, Vladimir Putin, recibirá este martes al asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, quien el lunes ya se reunió con su homólogo ruso, Nikolái Pátrushev, y con el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov.

Bolton se entrevistó además este martes con el ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú, con quien abordó precisamente el futuro del INF y la duda que existe en torno a la voluntad de EE.UU. de renovar o no el Nuevo Start (Start III), que expira en 2021, además de una serie de temas relacionados con la seguridad internacional, como Oriente Medio y Afganistán.



Según el Ministerio ruso de Defensa, la conversación fue "constructiva" entre ambos, y Bolton trasladó a Shoigú que el secretario de Defensa de EE.UU., James Mattis, espera proseguir el diálogo con su homólogo.



El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca también sostuvo que las conversaciones con Rusia sobre Siria son exitosas, de manera que espera ampliar el diálogo, tal y como decidieron los presidentes de EEUU, Donald Trump, y ruso, Vladimir Putin, en su reunión en Helsinki.



Shoigú expresó a su vez ante Bolton la esperanza de que sus negociaciones "impulsen la estabilización de las relaciones ruso-estadounidenses".



Recordó que los militares rusos y estadounidenses mantienen los contactos en Siria, que, admitió, es de momento, "el único ejemplo positivo" de una cooperación eficaz entre los dos países, que permite evitar "graves accidentes en el espacio aéreo del territorio sirio".



"En otros ámbitos necesitamos un diálogo más activo y creo que hoy podemos discutir esas cuestiones", subrayó.



Bolton también calificó de "exitosos" los contactos entre los militares rusos y estadounidenses en Siria, y confió en que en la reunión con Shoigú pueda "ampliar este diálogo y hablar de otros temas".