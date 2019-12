Rusia dice que halló otra vez parásito en envíos de banano

LEA TAMBIÉN

El Gobierno ruso aseguró este martes 17 de diciembre del 2019 que volvió a constatar la presencia de la mosca jorobada polífaga en un lote de banano importado desde Ecuador.

Por ello, Rusia volvió a advertir al país de la imposición de restricciones temporales en caso de que no se tomen medidas efectivas para cumplir las normas fitosanitarias.



Este es el tercer cargamento de fruta en el que se detecta la presencia de la mosca, según las autoridades de esa nación.



El primer caso se habría registrado en marzo del 2018 y el segundo, en agosto de este año, según reportó la agencia EFE.



El Servicio de Control Veterinario y Fitozoosanitario de Rusia informó que el pasado sábado detectó el insecto en una carga de banano de Ecuador, el cual estaba acompañado de un certificado fitosanitario de Agrocalidad.



Según el organismo, la presencia de la mosca representa una “amenaza para la seguridad alimentaria”.



La mosca jorobada no solo puede causar daños a los alimentos que están almacenados, especialmente la harina, la soya y las papas, sino que puede también afectar a las plantaciones de setas.



Además de ser agente transmisor del cólera, estos insectos pueden parasitar en animales y en seres humanos, y ocasionar miasis en la piel, en la mucosa del intestino, en los pulmones y en los ojos.



Rusia es el segundo destino de las exportaciones de banano ecuatoriano. El país envió hasta octubre pasado 61,5 millones de cajas a ese país, según datos de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE).



El servicio fitosanitario ruso señaló que “lamentablemente, las medidas tomadas por Ecuador y las garantías presentadas no brindan los resultados deseados”.



El regulador ruso ya abordó esta situación con el embajador ecuatoriano en Moscú, Julio Prado Espinosa. Allí se exigieron “pruebas convincentes” de la capacidad de cumplir las exigencias de Rusia y de la Unión Económica Euroasiática para los suministros de productos de origen vegetal.



Agrocalidad remitió un documento a Rusia el 1 de diciembre pasado. En ese informe advierte que puede tratarse de una contaminación cruzada, ya que el insecto encontrado en la superficie de una caja estaba en su última etapa del ciclo de vida.



Patricio Almeida, director ejecutivo de la entidad ecuatoriana, dijo el lunes que por tratarse de uno de los mercados de mayor importancia para el país, se ha articulado una estrategia conjunta entre los sectores público y privado.



“Nos reunimos con el ‘clúster’ de banano para analizar y superar la situación por la que atraviesa el sector”.



Almeida informó a este Diario que se tenía previsto enviar un informe técnico a las autoridades rusas el lunes pasado.



El objetivo es demostrar que el insecto no es endémico en el país y que se aplican controles fitosanitarios y de trazabilidad a toda la cadena productiva.



El directivo de Agrocalidad señaló, además, que Ecuador cumple con Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF), utilizadas por los Organismos Nacionales de Protección Fitosanitaria.



Además, los exportadores aplican las guías establecidas en la Resolución 138, emitida en el 2013 por Agrocalidad.



Desde el 2014 hasta el 30 de octubre del 2019, la Agencia de Regulación emitió 43 466 certificados fitosanitarios correspondientes a 7,8 millones de toneladas de banano enviado a Rusia. Toda esta documentación tuvo resultados negativos sobre presencia de plagas.



Según el Servicio Federal de Aduanas ruso, en el 2018 Ecuador exportó 1,4 millones de toneladas de banano; es decir, el 96% de la fruta comprada por ese país es ecuatoriana.



Superar esta barrera fitosanitaria es clave. El mercado ruso representa el 20% de todas las exportaciones de banano.



Por esta razón y para subsanar la alerta, las autoridades ecuatorianas analizan incluir como parte del protocolo de exportación una limpieza profunda en contenedores además de un enmallado en las cajas para evitar el ingreso de este tipo de insectos.



Actualmente, la autoridad fitosanitaria ecuatoriana mantiene comunicación con su homóloga para subsanar cualquier información técnica.



Raúl Villacrés, director (e) de AEBE, aspira a que este tema sea solucionado “en el menor tiempo posible”.



Hasta octubre, las ventas de la fruta a Rusia cayeron un 3,24%, en relación con igual período del 2018.



