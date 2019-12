Rusia dice que volvió a encontrar parásito en cargamento de banano ecuatoriano

LEA TAMBIÉN

Rusia asegura que volvió a encontrar la presencia de la mosca jorobada polífaga en un lote de banano importado desde Ecuador, por lo que advirtió de nuevo al país andino de la imposición de restricciones temporales en caso de que no tome medidas efectivas para cumplir las normas fitosanitarias.

El Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario ruso (Rosseljoznadzor) informó este martes 17 de diciembre de 2019 en un comunicado que el pasado día 14 en los plátanos que recibió de Ecuador -acompañados de un certificado fitosanitario de la Agencia de Control de Calidad de Productos Agrícolas (Agrocalidad) (...)- se volvió a detectar la mosca jorobada polífaga (Megaselia scalaris (Loew))".



La entidad rusa recalcó el carácter "sistémico" del parásito en los plátanos que Rusia importa de Ecuador, y señaló que "las entregas de plátanos infectados desde Ecuador representan una amenaza para la seguridad alimentaria de Rusia".



"Lamentablemente, las medidas tomadas por Ecuador y las garantías presentadas no brindan los resultados deseados", añadió Rosseljoznadzor, que subrayó que aún no ha recibido de Quito la información sobre los resultados de la investigación de los tres casos anteriores detectados.



Anteriormente la mosca fue detectada en marzo de 2018 y agosto de 2019 en cargamentos de banano ecuatoriano.



En este sentido, reiteró que "se reserva el derecho de introducir restricciones temporales a la importación de bananos de Ecuador a Rusia en caso de que la parte ecuatoriana no tome medidas efectivas".



El regulador ruso ya abordó este problema con el embajador ecuatoriano en Moscú, Julio Prado Espinosa, para exigirle "pruebas convincentes de la capacidad de cumplir las exigencias de Rusia y de la Unión Económica Euroasiática para los suministros de productos de origen vegetal", según informó la semana pasada.



Ecuador es en la actualidad el mayor suministrador de banano a Rusia.



Según el Servicio Federal de Aduanas ruso, en 2018 la nación sudamericana exportó a Rusia 1 494 millones de toneladas de plátanos, lo que representa el 96% del total comprados por el país eslavo.



La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario de Ecuador anunció una investigación y aseguró que daría una pronta respuesta a Rusia.



La mosca Megaselia scalaris (Loew) no solo puede causar daños a los alimentos almacenados, especialmente la harina, la soja y las patatas, entre otros, sino que afecta también a las plantaciones de setas.



Además de ser agente transmisor del cólera, estas moscas pueden parasitar en animales y seres humanos, ocasionando miasis en la piel, la mucosa del intestino, los pulmones y en los ojos.