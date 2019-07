El opositor ruso Alexéi Navalni fue 'envenenado', según su abogada

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El opositor ruso Alexei Navalni, hospitalizado el domingo 28 de julio de 2019 cuando se encontraba en prisión, fue “envenenado” por una “materia química desconocida”, declaró el lunes 29 de julio su abogada Olga Mijailova.

“Es verdaderamente un envenenamiento debido a una materia química desconocida”, declaró Mijailova ante el hospital donde fue ingresado Navalni.



Por su parte, la oftalmóloga Anastasia Vassilieva, que trató a Navalni cuando fue rociado con antiséptico en 2017, dijo que el opositor fue trasladado de nuevo a la prisión a pesar de que no está “totalmente restablecido”.



“¿Cuál? ¿Dónde se produjo? ¿Qué es? Nadie puede decirlo. No está verificado en este momento”, agregó Mijailova.



Los ojos de Alexei Navalni sufrieron mucho, dijo la abogada, quien agregó que va a presentar un pedido de liberación por razones de salud. “Alexei está mejor, pero temo que no haya ningún intento para saber de que sustancia se trata”, dijo Vassilieva.



“Dejar que vuelva al lugar donde recibió el producto químico desconocido sin que se conozcan los análisis”, dijo la médica. “Había que mantenerlo en observación”, agregó Vassilieva.



La hipótesis de las autoridades de que Navalni tuvo una reacción alérgica en prisión debido a un contacto con un producto químico no es creíble, dijo la oculista.



“La reacción dermatológica debe situarse en el lugar donde se produjo el contacto. Pero Alexei tuvo una erupción cutánea generalizada. Es una intoxicación generalizada”, insistió.