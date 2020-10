Rusia niega que trate de interferir en las elecciones estadounidenses

LEA TAMBIÉN

El Kremlin negó este jueves 22 de octubre del 2020 las acusaciones de la inteligencia estadounidense acerca de que Rusia trata de interferir en las elecciones del próximo 3 de noviembre.

"Las acusaciones contra Rusia están llegando todos los días, todas son absolutamente infundadas, no se basan de nada. Más bien es un tributo a los procesos políticos internos asociados con las próximas elecciones" presidenciales en EE. UU., sostuvo en su rueda de prensa diaria el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



El Secretario de prensa de la Presidencia rusa comentó esta cuestión "con pesar".



El director de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, John Ratcliffe, alertó el miércoles 21 de octubre que Irán y Rusia han obtenido información de votantes estadounidenses y que están tratando de interferir en los comicios del próximo 3 de noviembre.



Según dijo, tanto Rusia como Irán han accedido a datos de votantes estadounidenses, una información que Teherán ya habría usado para perjudicar al presidente, Donald Trump.



Sobre Rusia, el director de la Inteligencia Nacional dijo no obstante que no hay evidencias de que haya utilizado por el momento la información que ha obtenido.