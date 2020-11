Rusia dice que están surgiendo mutaciones del coronavirus en Siberia

La jefa del organismo de control sanitario de los consumidores de Rusia dijo este martes, 17 de que están apareciendo mutaciones del coronavirus en Siberia, en un momento en que el país registra un récord diario de 442 muertes por covid-19.

"Vemos ciertos cambios... en Siberia que nos permiten asumir que esta región está formando su propia versión con mutaciones específicas", dijo la directora de Rospotrebnadzor Anna Popova a agencias de noticias.



Popova no dio detalles sobre cómo de contagiosa o mortal se considera la mutación, pero dijo que no haría al virus más peligroso.



Los ensayos posteriores al registro de la segunda vacuna rusa covid-19, desarrollada por el Instituto Vector de Siberia, están ya en marcha, confirmó Popova. Las autoridades dijeron la semana pasada que los ensayos iban a comenzar este pasado domingo.



Las mutaciones del coronavirus no deben influir en la eficacia de la vacuna, dijo el director general del Instituto Vector, Rinat Maksyutov, a la agencia TASS.



Un estudio estadounidense realizado en septiembre encontró poca evidencia de que las mutaciones en el virus lo hayan hecho más mortal, diciendo que la severidad de la enfermedad causada por el coronavirus estaba más ligada a las condiciones médicas y genéticas subyacentes de los pacientes.



Con 1 971 013 infecciones desde el comienzo de la pandemia, Rusia tiene el quinto mayor número de casos en el mundo detrás de Estados Unidos, India, Brasil y Francia. El número de muertes por covid-19 en Rusia es hasta la fecha de 33 931.