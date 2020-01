Rusia llama a Irán a conservar la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica

LEA TAMBIÉN

Rusia advirtió hoy, lunes 20 de enero del 2020 a Irán que sería contraproducente la reducción de su cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para evitar especulaciones sobre su programa nuclear.

"Los representantes de Irán expresan con cierta regularidad opiniones sobre la posibilidad de reducir los niveles de cooperación con el OIEA. No creemos que ese sea el camino correcto", dijo en rueda de prensa el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov.



El ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, advirtió este lunes de que su país abandonará el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) si Europa lleva el asunto nuclear al Consejo de Seguridad de la ONU.



A la vez adelantó que Teherán tiene diseñado "un nuevo y más efectivo paso antes de abandonar el TNP" si los europeos no cumplen con sus responsabilidades.



Zarif no entró en detalles sobre ese nuevo paso, pero el presidente del Parlamento iraní, Alí Lariyaní, dijo ayer que una opción es dejar de cooperar con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).



El viceministro ruso explicó que conservar "una plena cooperación" con el OIEA corresponde a los intereses de Irán para evitar especulaciones y no dar "material adicional" a los detractores del pacto nuclear de 2015 y los que intentan desestabilizar la situación en la región.



"Hacerlo, a nuestro parecer, sería contraproducente", enfatizó el diplomático.